20 zespołów ze szkół ponadpodstawowych powalczy w drugim etapie konkursu „Wschodzący Innowatorzy”

16 stycznia, 2025

Wschodzący Innowatorzy, fot. Dariusz Piekut Wschodzący Innowatorzy, fot. Dariusz Piekut

Innowacyjne pomysły dotyczące m.in. rozwiązań dla pszczelarzy, rekrutacji uczniów klas VIII, monitoringu jakości powietrza, oprogramowania dla linii produkcyjnej, czy też econawozu będą realizowane w III edycji konkursu „Wschodzący Innowatorzy” organizowanym przez Politechnikę Białostocką.

Uczelnia zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu 52 uczniów ze szkół ponadpodstawowych pracujących w 20 zespołach. Tematy, które będą rozwiązywać, zgłosiły przedsiębiorstwa i instytucje z Podlaskiego.

– Wiele tematów dotyczy zastosowania aplikacji w działalności firm i to nie koniecznie firm branży IT, tylko firm usługowych, firm produkcyjnych. Są też tematy, które chcą wykorzystywać na przykład sztuczną inteligencję, czy też inaczej zaprezentować ofertę i podejście do klienta. Jest wiele tematów, które też chcą chronić środowisko. To wszystko są tematy praktyczne i pracodawcy, przedsiębiorcy liczą, że ludzie młodzi podejdą do tego kreatywnie i potem firma będzie mogła wykorzystać – mówi dr inż. Wojciech Trzasko, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Elektrycznego i koordynator konkursu.

W II etapie konkursu „Wschodzący Innowatorzy” zespoły zrealizują zadania, wykorzystując infrastrukturę przedsiębiorstwa, które zgłosiło zadanie oraz laboratoria Politechniki Białostockiej. Finał konkursu będzie w czerwcu. (hk)

Czytaj także:

Wydłużono termin składania zgłoszeń do konkursu Wschodzący Innowatorzy

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Wschodzący innowatorzy”

Lista zespołów zakwalifikowanych do II etapu III edycji konkursu „Wschodzący Innowatorzy”:

ALO Politechniki Białostockiej

Zespół: Jonasz Michaluk, Mikołaj Panas

Opiekun: Grzegorz Nowik

Zadanie: Opracowanie koncepcji i konstrukcji urządzenia do monitorowania parametrów agrocenozy

Firma: AquaRD Sp. z o.o.

ALO Politechniki Białostockiej

Zespół: Zofia Budnicka, Jan Stepaniuk

Opiekun: Grzegorz Nowik

Zadanie: Elektroniczny system sygnalizacji ilości detali przechowywanych na półce regału produkcyjnego

Firma: SMP Poland Sp. z o.o.

Technikum Programistyczne INFOTECH

Zespół: Mateusz Kisiel, Aleksander Michniewicz, Jakub Oniszczuk

Opiekun: Tomasz Ciborowski

Zadanie: Inteligentny system monitorowania uli dla pszczelarzy

Firma: Incepton Sp. z o.o.

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

Zespół: Michał Arkadiusz Przybyła

Opiekun: Kornel Oliwier Godończuk

Zadanie: Opracowanie oprogramowania do nadawania produktom numerów seryjnych

Firma: Biawar Produkcja Sp. z o.o.

II Liceum Ogólnokształcące im. Anny Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Zespół: Kacper Popko, Karolina Marcinkiewicz

Opiekun: Mateusz Karanowski

Zadanie: Inteligentny system monitorowania uli dla pszczelarzy

Firma: Incepton Sp. z o.o.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Zespół: Aleksander Dobreńko, Natalia Dobkowska, Alan Jabłoński

Opiekun: Mirosława Biegluk

Zadanie: Monitoring siarkowodoru w powietrzu

Firma: AquaRD Sp. z o.o.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Zespół: Wiktor Adamczyk, Gabriela Gasewicz, Laura Grajewska

Opiekun: Mirosława Biegluk

Zadanie: Aplikacja wspierająca procesy rekrutacyjne dla uczniów klas ósmych i szkół

Firma: Incepton Sp. z o.o.

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku

Zespół: Zuzanna Klimowicz, Kamila Raszkiewicz

Opiekun: Wacław Pawluczuk

Zadanie: EcoNawóz

Firma: Hotel „Pod Herbem”

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku

Zespół: Kacper Nadolny, Joanna Korzeniewska, Julia Oszczapińska

Opiekun: Maciej Goliński

Zadanie: Modułowe składanie mebli online

Firma: Wzorzec Maciej Goliński

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku

Zespół: Łukasz Baluk, Kacper Łubko, Robert Wopanowicki

Opiekun: Maciej Dąbrowski

Zadanie: Opracowanie projektu stanowiska do produkcji EcoDonicy

Firma: ADB Sp. z o.o.

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku

Zespół: Adam Ściepuk, Marcin Kasjaniuk, Radosław Myszkowski

Opiekun: Mateusz Leoniuk

Zadanie: Opracowanie ekologicznego spoiwa do produkcji EcoDonicy

Firma: ADB Sp. z o.o.

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

Zespół: Paweł Kozłowski, Wojciech Bancarewicz, Dominik Borowski

Opiekun: Katarzyna Maria Łogwiniuk

Zadanie: Opracowanie koncepcji i kostrukcji urządzenia do monitorowania parametrów agrocenozy

Firma: AquaRD Sp. z o.o.

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

Zespół: Aleksandra Jakoniuk, Hubert Milewski, Stanisław Mikołajczyk

Opiekun: Kinga Domalewska

Zadanie: Opracowanie koncepcji i konstrukcji hydroponicznego systemu uprawy roślin do monitorowania wzrostu i rozwoju roślin w środowisku wodnym.

Firma: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku

Technikum Programistyczne INFOTECH

Zespół: Witold Dwulit, Mateusz Cimochowski, Maciej Idźkowski

Opiekun: Katarzyna Janewicz

Zadanie: Opracowanie oprogramowania do nadawania produktom numerów seryjnych

Firma: Biawar Produkcja Sp. z o.o.

Technikum Programistyczne INFOTECH

Zespół: Mateusz Butwiłowski, Zofia Stepaniuk, Dariusz Wasilewski

Opiekun: Katarzyna Janewicz

Zadanie: Konfigurator wizualny domów mobilnych

Firma: Letniskowo Sp. z o.o.

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku

Zespół: Małgorzata Jankowska, Maciej Markiewicz, Paulina Śleszyńska

Opiekun: Justyna Mojżyk

Zadanie: Koncepcja multimedialnego ekspozytora z kreatorem mood boardów.

Firma: Kreator Sp. z o.o.

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem

Zespół: Stefano Zarzecki, Jakub Jamiołkowski, Jakub Łapiński

Opiekun: Jacek Gierałtowski

Zadanie: Opracowanie koncepcji aplikacji na telefon/tablet do zarządzania parkiem maszynowym rolnika

Firma: SaMASZ Sp. z o.o.

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku

Zespół: Patrycja Bielawska, Maja Borys, Dominika Sadowska

Opiekun: Justyna Mojżyk

Zadanie: Homeoffice 2.0. – projekt wielofunkcyjnego mebla do pracy w warunkach domowych.

Firma: TOBO Sp.z o.o.

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku

Zespół: Klaudia Białous, Milena Maksimczyk, Anna Ovlasiuk

Opiekun: Justyna Mojżyk

Zadanie: Homeoffice 2.0. – projekt wielofunkcyjnego mebla do pracy w warunkach domowych.

Firma: TOBO Sp.z o.o.

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem

Zespół: Jakub Godlewski

Opiekun: Jacek Gierałtowski

Zadanie: Aplikacja wspierająca procesy rekrutacyjne dla uczniów klas ósmych i szkół

Firma: Incepton Sp. z o.o.