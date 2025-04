Weekendowy rozkład jazdy – 12 i 13 kwietnia

11 kwietnia, 2025

Zbliżający się weekend w Białymstoku i okolicach zapowiada się niezwykle intensywnie i różnorodnie. W programie znajdziemy zarówno wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rodzinne, jak i aktywności plenerowe. Wśród propozycji są przedpremierowe pokazy filmowe, warsztaty rękodzielnicze, spotkania historyczne, otwarcie sezonu sportowego oraz wielkanocne jarmarki i atrakcje dla dzieci. To doskonała okazja, by spędzić czas z bliskimi, poznać lokalne tradycje i odkryć coś nowego – niezależnie od wieku i zainteresowań.

Koncerty

Skubas – 12 kwietnia, Klub Fama

Znany z przejmujących tekstów i emocjonalnych kompozycji Skubas powraca z nowym albumem „W ogień”. Wokalista, który poruszył serca utworem „Linoskoczek”, zaprezentuje materiał z najnowszej płyty, w tym złoty singiel „Co i tak nadejdzie”. Spodziewajcie się nastrojowego miksu grunge’u, akustyki i osobistych historii.

Paktofonika – 12 i 13 kwietnia, Zmiana Klimatu

Legendarna grupa hip-hopowa kontynuuje trasę „Tyle, co na bilet”, celebrując 20-lecie debiutanckiego albumu Kinematografia. Po sukcesie koncertów w największych halach, Paktofonika wraca do mniejszych klubów, by być bliżej swoich fanów. Będzie to sentymentalna podróż i potężna dawka emocji.

Young Leosia – 13 kwietnia, Klub Gwint

Young Leosia wystąpi w ramach trasy Atmosfera Tour, promując swój nowy album oraz przypominając największe hity z czasów „Hulanek”. Fani mogą liczyć na energiczne show, znane refreny i klubowy vibe w nowoczesnym wydaniu.

Co się tak drzesz?! vol. 2 – 12 kwietnia, MotoPub

To będzie hałaśliwa noc z udziałem zespołów Hamulec, Punched Orange i Malware. Druga edycja trasy „Co się tak drzesz?!” to propozycja dla fanów gitarowego grania i surowych dźwięków. Energia gwarantowana!

Hukoskop / Manimal Dissonance / Allarme – 12 kwietnia, Białystok Music Club

Wieczór dla miłośników eksperymentu, hałasu i transowej energii. Trzy zespoły, trzy odcienie niezależnej sceny: Hukoskop: doomgaze prosto z Białegostoku, Manimal Dissonance: surowy chaos i hipnotyczne rytmy, Allarme: noisewave z Warszawy z saksofonem i brudnymi gitarami.

Jezus Superbohater – 12 kwietnia, Nie Teatr

Musicalowy hołd dla twórców „Jesus Christ Superstar” – Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a. Kultowe utwory w nowych aranżacjach zaprezentują Jakub Wocial, Weronika Bochat i Maciej Nerkowski. Koncert, który wzruszy i zachwyci fanów musicali.

Melancholie – Osiecka znana i nieznana – 13 kwietnia, Nie Teatr

Julia Kuzyka i Marcin Nagnajewicz zabiorą publiczność w muzyczną podróż przez znane i mniej oczywiste utwory Agnieszki Osieckiej. Czułość, refleksja i ponadczasowe teksty – idealna propozycja na niedzielny wieczór.

Koncert galowy II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Doroty Radomskiej – 13 kwietnia, Nie Teatr

Finał wydarzenia organizowanego przez Pracownię Teatralną Justyny Godlewskiej-Kruczkowskiej. W programie mini spektakl, występy uczestników i wręczenie nagród. Wstęp wolny.

Konopnicka 2 – 12 kwietnia, Opera i Filharmonia Podlaska

Edukacyjny koncert dla dzieci w wieku 5–10 lat inspirowany kompozycjami Zygmunta Noskowskiego i poezją Marii Konopnickiej. Wspólne śpiewanie, taniec i aktywne uczestnictwo w spektaklu – gratka dla całych rodzin.

Vesper – 12 i 13 kwietnia, Opera i Filharmonia Podlaska

Musicalowa opowieść o Krystynie Skarbek – bohaterce II wojny światowej. Produkcja łączy muzykę, taniec, multimedia i wzruszającą historię. Widowisko, które porusza i zachwyca rozmachem.

„Pasja według świętego Jana” J.S. Bacha – 13 kwietnia, Aula Magna Pałacu Branickich

Fundacja Pro Anima zaprasza na wyjątkowe wykonanie dzieła mistrza baroku w historycznych wnętrzach Pałacu Branickich. W roli Ewangelisty Jan Petryka – tenor znany z występów na światowych scenach. Towarzyszyć mu będzie zespół Diletto pod batutą Anny Moniuszko.

Spektakle

O co biega?, 12 i 13 kwietnia, Teatr Dramatyczny

Jedna z najzabawniejszych fars brytyjskiego komediopisarza Philipa Kinga – „O co biega?” to pełna tempa i humoru opowieść o pozornie spokojnym życiu pastora Toopa i jego żony Penelopy, byłej aktorki. W czasie II wojny światowej ich wiejska willa staje się areną serii niespodziewanych wydarzeń, które mogą doprowadzić do skandalu. Zwroty akcji, pomyłki i nieoczekiwane spotkania – to klasyczna komedia pomyłek w najlepszym wydaniu.

Zapiski oficera Armii Czerwonej, 12 i 13 kwietnia, Teatr Dramatyczny

Błyskotliwa adaptacja kultowej książki Sergiusza Piaseckiego. Od ponad 30 lat w mistrzowskiej interpretacji Krzysztofa Ławniczaka obserwujemy losy lejtnanta Michaiła Zubowa, który 17 września 1939 roku wkroczył do Polski jako wyzwoliciel. Groteskowy portret mentalności „człowieka radzieckiego” balansuje między śmiechem a grozą. Spektakl stał się jednym z najważniejszych punktów repertuaru Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Amelka, bóbr i król na dachu, 12 i 13 kwietnia, Białostocki Teatr Lalek

Baśniowa opowieść o odwadze, przyjaźni i poszukiwaniu tego, co naprawdę ważne. W magicznym Szepczącym Lesie Amelka, wspierana przez niezwykłych towarzyszy – Bobra, Gruszkę i psa Szino – podejmuje się misji odnalezienia Króla i rozwiązania tajemniczej zagadki. Pełen przygód spektakl Tankreda Dorsta łączy klasyczne motywy z nowoczesnym przesłaniem. Dla widzów od 5 do 105 lat.

Robot i motylek, 12 i 13 kwietnia, Białostocki Teatr Lalek

Poetycka i wzruszająca historia inspirowana opowiadaniem Vytautė Žilinskaitė. Robot zakochuje się w motylku – delikatnym, ulotnym stworzeniu z innego świata. To opowieść o emocjach, których nie można zaprogramować: miłości, empatii, żalu i nadziei. Przedstawienie ma charakter interaktywny i angażuje młodych widzów w podróż przez świat wielkich uczuć.

Musical Pinokio, 12 kwietnia, Nie Teatr

Rodzinna propozycja Białostockiej Akademii Musicalowej. Klasyczna historia o drewnianym chłopcu, który pragnie zostać prawdziwym człowiekiem, nabiera nowego życia dzięki młodym wykonawcom. „Pinokio” to musical pełen ciepła, morałów i wzruszeń – o tym, że warto być wytrwałym i wiernym swoim marzeniom, nawet gdy droga jest trudna.

Kto ma klucz, 13 kwietnia, Nie Teatr – aula im. Janusza Korczaka

Spektakl o miłości dojrzałej – tej, o której rzadko się mówi. Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino opowiadają historię relacji, która dojrzewa, zmienia się i stawia pytania o siłę i sens bliskości. Taneczna forma przedstawienia, wzbogacona muzyką i subtelnymi emocjami, tworzy wyjątkowy klimat. Usłyszymy m.in. włoskie piosenki i zobaczymy zmysłową sambę.

Wyzwolenie, 12 kwietnia, Teatr Wierszalin

Nowoczesna interpretacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Piotra Tomaszuka. „Wyzwolenie” to klasyka polskiej literatury, która w wykonaniu Teatru Wierszalin zyskuje nową, przejmującą formę. W roli głównej Rafał Gąsowski.

Inne wydarzenia

Niesamowite przygody skarpetek, 12 i 13 kwietnia, Kino Forum

To przedpremierowe pokazy nowego animowanego serialu dla dzieci, stworzonego na podstawie uwielbianej przez czytelników serii książek Justyny Bednarek. Każdy odcinek opowiada historię jednej ze skarpetek, które – zamiast spokojnie leżeć w szufladzie – wybierają życie pełne przygód, często bardzo zaskakujących. Humor, fantazja i ciepło bijące z ekranowych historii sprawiają, że zarówno dzieci, jak i dorośli odnajdą w tych opowieściach coś dla siebie.

Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay, 13 kwietnia, Kino Forum

To wydarzenie dla miłośników ambitnej animacji i literatury. Pokaz długo oczekiwanej adaptacji twórczości Brunona Schulza, przygotowanej przez kultowych Braci Quay. Ich film, rozwijany przez niemal dwie dekady, to surrealistyczna, poetycka podróż przez świat wykreowany na podstawie prozy autora „Sklepów cynamonowych”. Film zachwyca unikalną, mroczną estetyką, a jego międzynarodowe uznanie (m.in. na festiwalach w Wenecji i Londynie) potwierdza rangę dzieła.

Białostocki Jarmark Wielkanocny 2025, 12–13 kwietnia, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wielkanocny Jarmark to okazja, by poczuć atmosferę nadchodzących świąt w otoczeniu barwnych stoisk i regionalnych specjałów. Wśród produktów znajdą się tradycyjne wyroby spożywcze, rękodzieło, naturalne kosmetyki, wielkanocne palmy, pisanki, ozdobne świece oraz wyjątkowe dekoracje. Każdego dnia na dzieci będzie czekać ogromny, dmuchany plac zabaw, a w niedzielę również spotkanie z Wielkanocnym Zającem i wspólne malowanie wielkiej pisanki.

Maratony Kresowe – Otwarcie sezonu 2025, 13 kwietnia, Las Pietrasze

Rozpoczyna się kolejny sezon popularnego cyklu biegowego, który od lat przyciąga entuzjastów trailu i kolarstwa górskiego z Polski i Litwy. Pierwszy bieg sezonu odbędzie się w malowniczym Lesie Pietrasze, który zachwyca nie tylko naturą ale i wymagającymi trasami – pełnymi zakrętów, korzeni, piachu i podbiegów. Uczestnicy zmierzą się z nowymi ścieżkami i wyzwaniami, w tym z finałowym podbiegiem na Górę na Pietraszach.

Palma wielkanocna lasem pachnąca, 12 kwietnia, Klub Fama

Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych z wykorzystaniem naturalnych materiałów dostarczonych przez leśników z Nadleśnictwa Czarna Białostocka. Uczestnicy poznają tradycyjne techniki wykonania palm oraz będą mieli możliwość personalizacji swoich prac.

Klub Młodego Historyka – Wiosenna wyprawa śladami historii, 12 kwietnia, Muzeum Historyczne w Białymstoku

To siódme spotkanie młodych pasjonatów historii, którzy tym razem wybiorą się na spacer po mieście. Dzieci w wieku 7–13 lat, pod opieką edukatorów, odwiedzą wybrane zabytki Białegostoku, poznają ich tajemnice, rozwiążą zagadki i odkryją, jak zmieniało się miasto na przestrzeni lat. Każdy uczestnik przygotuje krótką opowieść o jednym z miejsc.

Skocz na zajęcia!, 12 kwietnia, Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

Rodzinne warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat, inspirowane zdjęciami Wiktora Wołkowa oraz postacią zająca – symbolu wiosny i Wielkanocy. Uczestnicy poznają zwyczaje tego płochliwego zwierzęcia, jego środowisko życia i znaczenie kulturowe. W części warsztatowej dzieci wykonają własne, dekoracyjne zające z tektury.

Bukiety Baroku, 12 kwietnia, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Warsztaty plastyczne inspirowane barokowym malarstwem kwiatowym, skierowane do dzieci w wieku 7–12 lat wraz z opiekunami. Na podstawie ekspozycji muzealnej uczestnicy poznają techniki i symbolikę przedstawień florystycznych z epoki baroku. Następnie wykonają swoje własne kompozycje kwiatowe w duchu tamtego stylu.

Sztuka Ikony – Haftowane tkaniny liturgiczne, 13 kwietnia, Muzeum Ikon w Supraślu

Spotkanie edukacyjne poświęcone rzadko prezentowanej dziedzinie sztuki sakralnej – haftowi liturgicznemu. Uczestnicy zapoznają się z wozduchem z XVII wieku, ozdobionym haftem przedstawiającym Chrystusa jako Baranka Bożego. Prezentacja obejmie też omówienie znaczenia haftu w tradycji cerkiewnej.

Słońce i księżyc w symbolice krzyża, 13 kwietnia, Muzeum Ikon w Supraślu

Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 4–12 lat, podczas których uczestnicy poznają symbolikę krzyża w sztuce prawosławnej. Po części teoretycznej, dzieci stworzą dekoracyjne prace z motywem słońca i księżyca, wykorzystując materiały plastyczne i inspirując się kolorami tych ciał niebieskich.

Wielkanocne inspiracje, 13 kwietnia, Muzeum Historyczne w Białymstoku

Warsztaty plastyczne dla rodzin z dziećmi w wieku 4–12 lat, w których uczestnicy wykonają świąteczne dekoracje wielkanocne inspirowane tradycyjnymi pocztówkami i dawnymi zwyczajami. Zajęcia to doskonała okazja do poznania kulturowego dziedzictwa i wspólnego tworzenia świątecznego nastroju.

Warsztaty hafciarskie „Nitka Historii”, 12 kwietnia, Muzeum Wojska w Białymstoku

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych (13+), podczas których uczestnicy poznają podstawy tradycyjnego haftu. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały, a prowadzący pokażą, jak krok po kroku wykonać wzory na tkaninie.

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne – tradycyjne palmy, 12 kwietnia, Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Rodzinne warsztaty dla dorosłych i dzieci od 7. roku życia. Prowadząca nie tylko nauczy techniki wykonywania palm, ale również opowie o ich znaczeniu i zwyczajach związanych z Niedzielą Palmową. Każdy uczestnik zabierze swoją palmę do domu jako wyjątkową świąteczną dekorację.

Cień Katynia nad Sybirem, 12 kwietnia, Muzeum Pamięci Sybiru

Specjalne wydarzenie upamiętniające 85. rocznicę kwietniowej deportacji oraz zbrodni katyńskiej. Program obejmuje zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem oraz spotkanie ze świadkiem historii. To wydarzenie edukacyjne i refleksyjne, skierowane do osób zainteresowanych historią Polski XX wieku.

Wiosenne poszukiwania, 13 kwietnia, Galeria im. Sleńdzińskich

Zajęcia artystyczne dla najmłodszych dzieci w wieku 3–6 lat oraz ich rodzin. Spotkanie łączy w sobie zabawę z edukacją – dzieci poszukują symboli wiosny wśród eksponatów galerii, rozwiązują zadania oraz tworzą własne prace plastyczne z zającem w roli głównej.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Arsenał 60!”, 12 kwietnia, Galeria Arsenał

Z okazji jubileuszu Galeria Arsenał zaprasza na oprowadzanie po wystawie opowiadającej o historii kolekcjonowania i pasji do sztuki współczesnej. Wstęp wolny. To okazja, by poznać kulisy działalności jednej z najważniejszych instytucji artystycznych regionu.

Finisaż wystawy Darii Ostrowskiej – „Pora kwitnienia”, 12 kwietnia, Galeria Sztuki Marchand

Spotkanie z artystką Darią Ostrowską na zakończenie jej wystawy malarstwa. Uczestnicy będą mieli okazję do swobodnych rozmów o sztuce, inspiracjach i trendach we współczesnym malarstwie. (hp)