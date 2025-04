Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla prof. Jerzego Uścinowicza. Posłuchaj rozmowy z architektem

11 kwietnia, 2025

Prof. Jerzy Uścinowicz, fot. Hanna Kość Prof. Jerzy Uścinowicz, fot. Hanna Kość

Architektura duchowa – tak prof. Jerzy Uścinowicz, architekt i nauczyciel akademicki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, mówi o architekturze sakralnej, w której się specjalizuje. W poniedziałek (07.04) został uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

10 lat temu prof. Jerzy Uścinowicz otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

– Jest to drugi medal, który zazwyczaj jest też i potwierdzeniem pierwszego utwierdzenia, że to nadanie nie było przypadkowe. W tym przypadku okres dzielący mnie od poprzedniego, to już jest jakiś dorobek, który został zauważony. To niezwykle przyjemne, że ktoś dostrzega nasze osiągnięcia i dorobek – mówi prof. Jerzy Uścinowicz.

Architekt łączy działalność naukową z praktyką projektową i nauczaniem studentów. Kieruje Katedrą Architektury Kultur Lokalnych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej i jest przewodniczącym Rady Naukowej wspomnianego Instytutu. W dorobku profesora znajduje się ponad 120 projektów architektonicznych, w tym ponad 50 zrealizowanych zespołów i obiektów sakralnych różnych wyznań – prawosławnych, katolickich, staroobrzędowych i żydowskich.

– W działalności w sferze przekazu wartości duchowych jest zarówno architektura sakralna, ale i również architektura specjalnej kategorii architektury użyteczności publicznej, w tym na przykład architektura teatrów czy architektura szkół. Architektura sakralna jest tą szczególną ze względu na to, że ona ma swoją służebność, która jest w innych kategoriach ujmowana niż tylko użytkowy aspekt czy społeczny. Ona ma swój wytyczony cel duchowy, jest nim przebóstwianie i zbawianie świata, więc to są wysokie dosyć aspiracje, ujmowane również w wartościach sztuki i architektury, a to mnie od zarania pociągało, zwłaszcza ta służebność form architektury i sztuki, które prowadzą do przekazu wartości teologicznych, filozoficznych – dodaje prof. Jerzy Uścinowicz.

Za swoją działalność naukową i twórczą prof. Jerzy Uścinowicz wyróżniany jest, poza Brązowym i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, także m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego oraz nagrodą Św. Brata Alberta. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Jerzym Uścinowiczem: