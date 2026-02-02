Home Wiadomości „Zostań magistrem PB”: Wydział Informatyki oferuje dwa kierunki studiów II stopnia

Wiadomości

2 lutego, 2026

„Zostań magistrem PB”: Wydział Informatyki oferuje dwa kierunki studiów II stopnia

Zostań magistrem PB, fot. Dariusz Piekut
Jakie kierunki i specjalności czekają na kandydatów na studia magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej? Jak wygląda łączenie pracy zawodowej ze studiami i jakie perspektywy daje dziś dyplom magistra informatyki lub matematyki stosowanej? O tym rozmawiano podczas spotkania „Zostań magistrem PB”.

 

W rekrutacji, która trwa do 9 lutego do wyboru jest 18 kierunków, w tym dwa oferuje Wydział Informatyki.

– Pierwszy z nich to kierunek informatyka. Tutaj proponujemy studentom trzy specjalności: biometria i przetwarzanie sygnałów, inżynieria oprogramowania oraz inteligentne technologie internetowe. Tutaj mówiłem o studiach w trybie stacjonarnym, natomiast na studiach niestacjonarnych mamy jedną specjalność i jest to systemy inteligentne. Natomiast drugi kierunek to jest matematyka stosowana, który jest oferowany tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym – mówi prof. Andrzej Chmielewski, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. 

W sumie w rekrutacji na studia magisterskie Politechnika Białostocka przygotowała blisko 700 miejsc. Szczegóły są na stronie internetowej: kandydacipb.edu.pl. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

Czytaj także: 

„Zostań magistrem PB”: Wydział Elektryczny przygotował 30 miejsc na dwóch kierunkach 

„Zostań magistrem PB” – to spotkania online o możliwości studiowania na studiach II stopnia w Politechnice Białostockiej

Najnowsze wiadomości
Marcelina Błońska
Od architektury do projektowan ... więcej
„Zostań magistrem PB”: Wy ... więcej
Białostockie uczelnie, a w ty ... więcej
Młodzi ludzie na tle budynku z napisem Politechnika Białostocka.
Już po raz trzeci do Politech ... więcej
Jest już dostępne najnowsze ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.