„Zostań magistrem PB” – to spotkania online o możliwości studiowania na studiach II stopnia w Politechnice Białostockiej

28 stycznia, 2026

Zostań magistrem PB, źródło: Zrzut ekranu YouTube Politechniki Białostockiej Zostań magistrem PB, źródło: Zrzut ekranu YouTube Politechniki Białostockiej

Jak łączyć studia magisterskie z pracą, jakie kierunki pokrewne pozwalają zostać magistrem, jakie kierunki i specjalności są do wybory, jakie perspektywy zawodowe otwierają konkretne specjalności oraz jak wziąć udział w rekrutacji na studia drugiego stopnia w Politechnice Białostockiej – tego można się dowiedzieć ze spotkań online „Zostań magistrem PB”, które są dostępne na YouTubie uczelni.

Dziekani i studenci z każdego wydziału opowiadali o poszczególnych kierunkach studiów magisterskich, których w sumie do wyboru jest 18.

– Studia drugiego stopnia różnią się od studiów pierwszego stopnia. Przede wszystkim mamy trochę inne podejście do zajęć. Na studiach inżynierskich bardzo często student jest traktowany na zasadzie: musimy cię tego nauczyć. Na studiach magisterskich bardzo często problem jest nieco inny: słuchajcie, wiecie wiele, umiecie to, więc chodźcie, zobaczymy co się stanie, jeżeli zbadamy to głębiej, jeżeli zbadamy to dalej. Więc tutaj jest ten rozwój – mówi inż. Adrian Twardowski, student informatyki.

W sumie Politechnika Białostocka przygotowała blisko 700 miejsc na studiach magisterskich. – Ofertę mamy bardzo szeroką – zapewnia Artur Kozłowski z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej. – Mamy w sumie 18 kierunków studiów, z czego 17 kierunków studiów jest w formie stacjonarnej, cztery kierunki studiów mamy w formie nie stacjonarnej. Tutaj mamy też naszą nowość. Jest to grafika, studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury. A zatem w naszej ofercie mamy wszystkie wydziały, które są na Politechnice Białostockiej.

Podczas spotkań „Zostań magistrem PB” dziekani i studenci, a także doradcy zawodowi podkreślali, że studia magisterskie mają zapewnić uzyskanie lepszej pracy. Do pracy w trakcie nauki zachęcała też Eliza Masalska z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami. – Jeżeli studenci mają możliwość to pogodzić, nie mówię tutaj o pełnym etacie, bo wiadomo, że to będzie po prostu bardzo ciężkie, ale na pół etatu czy część, to jak najbardziej warty. Wszystko to, o co teraz studenci wzbogacą woje CV, po prostu zaprocentuje później już wchodząc na taki poważny rynek pracy.

Rekrutacja na studia magisterskie w Politechnice Białostockiej trwa do 9 lutego. A spotkania online pod hasłem „Zostań magistrem PB” dostępne są na YouTubie uczelni. (hk)

Relacja Hanny Kość: