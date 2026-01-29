„Zostań magistrem PB”: Wydział Elektryczny przygotował 30 miejsc na dwóch kierunkach

29 stycznia, 2026

Zostań magistrem PB, fot. Dariusz Piekut

Spotkania online „Zostań magistrem PB” to cykl filmów dostępnych na kanale YouTube Politechniki Białostockiej, skierowanych do inżynierów. Podczas spotkań dziekani studenci i absolwenci przybliżają ofertę studiów magisterskich, natomiast doradcy zawodowi pokazują perspektywy zawodowe uzyskaniu tytułu magistra.

Filmy „Zostań magistrem PB” dotyczą każdego wydziału PB, w tym Wydziału Elektrycznego, który przygotował 30 miejsc na studiach magisterskich.

– Wydział Elektryczny to jeden z dwóch wydziałów założycieli Politechniki Białostockiej. Dwóch najstarszych wydziałów, który istnieje 75 lat. Kształcimy studentów na drugim stopniu na dwóch kierunkach: elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika. Na kierunku elektronika i telekomunikacja mamy jedną specjalność, to jest aparatura elektroniczna i telekomunikacja, natomiast na kierunku elektrotechnika mamy dwie specjalności: automatyka przemysłowa i technika, mikroprocesory oraz druga specjalność to jest elektroenergetyka i technika świetna – tłumaczy dr inż. Sławomir Kwiećkowski, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Wątpliwości co do studiowania na studiach II stopnia nie miał mgr inż. Mateusz Sumorek, który ukończył studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja. – Dodatkowe doświadczenie czy wiedza nigdy nikomu nie zaszkodziła, a otwiera też to nowe ścieżki, choćby możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie projektowania, jak i również bardziej przychylne spojrzenie pracodawców.

Jednocześnie Eliza Masalska, doradca zawodowy z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, zapewnia, że sytuacja zawodowa dla absolwentów Wydziału Elektrycznego jest dobra. – Jest co roku organizowane takie badanie Barometr Zawodów i wskazuje ono, że jest obecnie deficyt specjalistów po Wydziale Elektrycznym, także tak naprawdę każdy z naszych absolwentów jest w stanie znaleźć od razu pracę po studiach.

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej prowadzi rekrutację na kierunki elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika do 9 lutego 2026 roku, a szczegóły dostępne są na stronie kandydaci.pb.edu.pl. (hk)

Relacja Hanny Kość: