„Zostań magistrem PB”: Wydział Elektryczny przygotował 30 miejsc na dwóch kierunkach

Spotkania online „Zostań magistrem PB” to cykl filmów dostępnych na kanale YouTube Politechniki Białostockiej, skierowanych do inżynierów. Podczas spotkań dziekani studenci i absolwenci przybliżają ofertę studiów magisterskich, natomiast doradcy zawodowi pokazują perspektywy zawodowe uzyskaniu tytułu magistra.
Filmy „Zostań magistrem PB” dotyczą każdego wydziału PB, w tym Wydziału Elektrycznego, który przygotował 30 miejsc na studiach magisterskich.
– Wydział Elektryczny to jeden z dwóch wydziałów założycieli Politechniki Białostockiej. Dwóch najstarszych wydziałów, który istnieje 75 lat. Kształcimy studentów na drugim stopniu na dwóch kierunkach: elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika. Na kierunku elektronika i telekomunikacja mamy jedną specjalność, to jest aparatura elektroniczna i telekomunikacja, natomiast na kierunku elektrotechnika mamy dwie specjalności: automatyka przemysłowa i technika, mikroprocesory oraz druga specjalność to jest elektroenergetyka i technika świetna – tłumaczy dr inż. Sławomir Kwiećkowski, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
Wątpliwości co do studiowania na studiach II stopnia nie miał mgr inż. Mateusz Sumorek, który ukończył studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja. – Dodatkowe doświadczenie czy wiedza nigdy nikomu nie zaszkodziła, a otwiera też to nowe ścieżki, choćby możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie projektowania, jak i również bardziej przychylne spojrzenie pracodawców.
Jednocześnie Eliza Masalska, doradca zawodowy z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, zapewnia, że sytuacja zawodowa dla absolwentów Wydziału Elektrycznego jest dobra. – Jest co roku organizowane takie badanie Barometr Zawodów i wskazuje ono, że jest obecnie deficyt specjalistów po Wydziale Elektrycznym, także tak naprawdę każdy z naszych absolwentów jest w stanie znaleźć od razu pracę po studiach.
Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej prowadzi rekrutację na kierunki elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika do 9 lutego 2026 roku, a szczegóły dostępne są na stronie kandydaci.pb.edu.pl. (hk)
Relacja Hanny Kość: