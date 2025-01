Żubr – wystawa fotografii Jarosława Jakóbczaka w Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

– Polowanie z aparatem na żubry, trochę odbiega to od standardowego polowania. Trzeba również mieć dobre, wprawne oko, no jest to polowanie, zwane jako łowy bezkrwawe, czyli nie ma ofiary. Jest ofiara tylko i wyłącznie udokumentowana na karcie pamięci. Miałem niebezpieczne sytuacje, zresztą chyba jak większość fotografujących dzikie zwierzęta. Na szczęście nic mi się nie stało – mówi Jarosław Jakóbczak.