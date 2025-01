„Podlaski Wymiar Sztuki. Wyjątkowy wernisaż w Operze i Filharmonii Podlaskiej [GALERIA ZDJĘĆ]

„Rzeczpospolita Babska” to hołd artystek dla piękna i wielokulturowości Podlasia. Prace przedstawiają unikalne wzory ludowe, architekturę oraz symbole regionu, podkreślając więzi z jego dziedzictwem. 17 pań z Białego stoku prezentuje swoje prace.

– Prośba moja była taka do artystek, żeby jak mogą w obrazie zamieścić elementy z Białego Stoku i Podlasia, to byłoby bardzo fajnie. I tak właśnie jest w większości tych obrazów, które dzisiaj widzimy, mają w sobie elementy z podlasia – architektury, pejzażu, bardzo różne elementy też ludowe. Zależało mi właśnie na pokazaniu naszego regionu – zaznacza kuratorka wystawy Bernarda Nikitorowicz.

Plener Białowieski 2024” to efekt reaktywowanego po latach historycznego pleneru malarskiego, w którym wzięło udział 15 artystów z całej Polski. Prezentowane obrazy ukazują piękno Białowieży i podkreślają znaczenie sztuki jako elementu kulturalnej tożsamości regionu.

– Ten projekt prezentuje artystów z Białegostoku, z Podlasia, ale też uczestniczą w tej wystawie artyści z Polski. Z Dzierżoniowa, Sanoka, Warszawy, Lublina, Sopotu. Uważamy, że zapotrzebowanie na sztukę jest duże, że sztuka jest trochę na Podlasiu nieodkryta, że tu jest duże pole do zagospodarowania, bo ludzie potrzebują sztuki na co dzień, a często tego nie są świadomi, że sztuka pozwoli im każdy dzień spędzić lepiej i łatwiej i może im pomóc w takim codziennym życiu, dać alternatywę do tego, co się robią – zaznacza Janusz Żabiuk z Fundacji „MARCHAND”.