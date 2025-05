Ragnar Ólafsson – koncert w Zmianie Klimatu

6 maja, 2025

Islandzki multiinstrumentalista wystąpi w Białymstoku w ramach trasy promującej swoją najnowszą płytę. Na scenie towarzyszyć mu będzie Sólveig Ásgeirsdóttir. Patronem medialnym koncertu jest Radio Akadera.

Nowy album, nowa podróż

Ragnar Ólafsson, znany z zespołu Árstíðir, wraca z nowym solowym materiałem. Płyta Mexico, która miała premierę 21 marca, to kolejna odsłona jego autorskiej muzycznej podróży. Po Missisipi i północy Europy, tym razem artysta przenosi słuchaczy na południe – do Meksyku, łącząc songwriting z rockiem lat 70., inspirowanym m.in. Neilem Youngiem czy Carlosem Santaną.

Artysta wszechstronny i niespokojny duch

Ólafsson to nie tylko autor solowych albumów – ma na koncie blisko 30 wydawnictw z różnymi zespołami. Porusza się swobodnie w stylistykach od jazzu i muzyki filmowej po metal. Komponował także do kina i telewizji – w tym do serialu Little Disasters z Diane Kruger.

Gość specjalny – islandzki głos o wyjątkowej barwie

Na scenie Ragnara wesprze islandzka wokalistka Sólveig Ásgeirsdóttir, znana z niezwykłej ekspresji i charyzmy scenicznej. Wspólne występy tej dwójki artystów zapowiadają muzyczne spotkanie pełne emocji i nieoczywistych brzmień. (hp)