Matura 2025: Drugi dzień egzaminów – matematyka na tapecie

Ostatni maturzyści na egzaminacyjnej sali. fot. Paweł Cybulski

Za maturzystami już drugi dzień egzaminów maturalnych 2025. Po wczorajszym sprawdzianie z języka polskiego dziś przyszło im zmierzyć się z królową nauk – matematyką. Egzamin obowiązkowy dla wszystkich abiturientów trwał 180 minut i zawierał zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte wymagające obliczeń i uzasadnień.

Matura z matematyki budzi co roku wiele emocji – dla jednych to formalność, dla innych stresujący sprawdzian kluczowy do zdania egzaminu dojrzałości.

🎓 Jak wrażenia po egzaminie?

Tuż po wyjściu z sali zapytaliśmy uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Politechnice Białostockiej, jak oceniają poziom trudności:

📅 Harmonogram matur 2025

Tegoroczna sesja pisemna matur potrwa do 22 maja, natomiast egzaminy ustne zakończą się 24 maja. Już jutro maturzyści przystąpią do egzaminu z języka angielskiego – to najczęściej wybierany język obcy nowożytny wśród zdających.

📊 W Podlaskiem do matury w 2025 roku przystępuje niemal 9,6 tys. uczniów, z czego ponad 8 tys. to tegoroczni absolwenci szkół średnich.

🎯 Wyniki matur 2025 zostaną ogłoszone 8 lipca.