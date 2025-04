Zniszczono 30 murali Jagiellonii Białystok. Podlaska policja zatrzymała czterech podejrzanych

3 kwietnia, 2025

Źródło: Jagiellonia.net

Podlascy policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzewane o zniszczenie murali Jagiellonii Białystok. W nocy przed meczem o Superpuchar Polski, który Żółto-Czerwoni wygrali, zamalowano 30 graffiti.

Podejrzani przebywają w areszcie i w czwartek (03.04) mają usłyszeć zarzuty.

– Funkcjonariusze ustalili, gdzie mężczyźni spędzili noc i zatrzymali ich pomiędzy Tykocinem a Jeżewem, gdy wracali do siebie. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nich pojemniki z farbą, noże, maczety, miotacze gazowe, a także krótkofalówki oraz elementy z barwami pseudokibiców. Zatrzymani to mieszkańcy województwa małopolskiego w wieku od 24 do 29 lat – mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Z internetowych relacji wynika, że mogli to być kibice Wisły Kraków. – Swoje wandalskie czyny niszczenia elewacji dokumentowali robiąc zdjęcia telefonem i umieszczali je na profilu jednego z portali społecznościowych – dodaje młodszy inspektor Tomasz Krupa.

Policjanci zabezpieczają teraz dowody. Do funkcjonariuszy trafiło już pierwsze zawiadomienia dotyczące zniszczenia mienia. Sprawcom grozi za to do 5 lat więzienia. (hk)

