Jagiellonia Białystok zdobyła Superpuchar Polski!

3 kwietnia, 2025

Jagiellonia Białystok sięgnęła po drugie w historii trofeum Superpucharu Polski. W środowym meczu rozegranym na PGE Narodowym w Warszawie Żółto-Czerwoni pokonali Wisłę Kraków 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w 14. minucie Miki Villar.

Mecz rozpoczął się od ataków krakowian, którzy kilkukrotnie zagrozili bramce Sławomira Abramowicza. Młody golkiper Jagi spisał się jednak bez zarzutu, m.in. po uderzeniach Łukasza Zwolińskiego czy Jamesa Igbekeme. W odpowiedzi drużyna z Białegostoku wyprowadziła skuteczny kontratak. Po składnej akcji z udziałem Imaza, Romanczuka i Churlinova piłkę do siatki skierował Villar.

Do końca pierwszej połowy Jagiellonia mogła podwyższyć wynik, ale niecelnie strzelali Imaz i Biedrzycki. Wisła nie pozostawała dłużna – groźnie główkował Duarte, jednak znów dobrze interweniował Abramowicz.

Po przerwie tempo meczu nie spadło. Wisła szukała wyrównania – próbowali Uryga, Sukiennicki i Duda. Jagiellonia odpowiedziała szansą Churlinova, który jednak spudłował po podaniu Villara. W 69. minucie losy spotkania mogły się odwrócić – Zwoliński minął bramkarza i miał przed sobą pustą bramkę, ale Mateusz Skrzypczak w ostatniej chwili zablokował strzał. Dziesięć minut później blisko podwyższenia wyniku był Diaby Fadiga, lecz jego rajd przerwał obrońca Wisły.

Po końcowym gwizdku trener Adrian Siemieniec nie krył radości: – To duża sprawa dla mnie jako trenera. To również duża sprawa dla moich zawodników, dla całego klubu. Bo Jagiellonia nie ma zbyt wielu trofeów w swojej historii. Dlatego ogromnie się cieszymy, że dziś je zdobyliśmy. Po trudnym meczu, ale jak to się mówi – finałów się nie gra, finały się wygrywa.

Bohater spotkania, Miki Villar, podkreślił wagę chwili: – To był dla mnie wyjątkowy moment, zmierzyliśmy się przecież z Wisłą. Najważniejsze jest jednak to, że sięgnęliśmy po ten puchar dla Kibiców i Klubu. Tworzymy historię, nasze nazwiska są na kartach historii Jagiellonii.

Dla białostockiego klubu to drugi w historii triumf w meczu o Superpuchar Polski – pierwszy miał miejsce w 2010 roku. Drużyna z Podlasia nie tylko potwierdziła dobrą formę z ostatnich miesięcy, ale także pokazała, że potrafi się podnieść po ligowej porażce z Lechią Gdańsk. To również ważny sygnał przed kolejnymi wyzwaniami w PKO BP Ekstraklasie i europejskich pucharach. (red.)