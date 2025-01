ZimUwka 2025. Zakopane czeka na studentów Politechniki Białostockiej. Posłuchaj „Samorządu bez cenzury”!

16 stycznia, 2025

Tomasz Tumiel i Julia Rećko z samorządu studenckiego Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć Tomasz Tumiel i Julia Rećko z samorządu studenckiego Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

W najnowszej audycji z cyklu Samorząd bez cenzury Adam Jakuć i Ewa Tatarczyk gościli Julię Rećko i Tomasza Tumiela z Samorządu Studenckiego Politechniki Białostockiej. Tematem rozmowy był długo wyczekiwany wyjazd – „ZimUwka 2025”, który odbędzie się w dniach 17-23 lutego w Zakopanem.

Świętowanie sukcesów po sesji

Julia i Tomasz, koordynatorzy tegorocznej edycji, opowiedzieli o przygotowaniach do wyjazdu. – „ZimUwka” to nagroda za trud włożony w sesję egzaminacyjną – mówiła Julia. Zakopane stanie się na kilka dni centrum studenckiej integracji i relaksu. W programie nie zabraknie atrakcji takich jak jazda na nartach, wycieczki w góry, gra miejska czy imprezy tematyczne.

Relaks i dobra zabawa

– Najważniejsze, by zabrać dobry humor i ciepłe ubrania – śmiał się Tomasz, który zdradził, że tegoroczna „ZimUwka” to także okazja do aktywnego wypoczynku na stokach i integracji podczas wspólnych wyjść. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił na nartach, odwiedzić termy oraz poznać uroki Zakopanego.

Atrakcyjna oferta dla studentów

Wyjazd do Zakopanego, wspierany finansowo przez Politechnikę Białostocką, pozwala na przeżycie niezapomnianych chwil za cenę nieprzekraczającą tysiąca złotych. – To świetna opcja dla studentów, bo taka cena za wyjazd z noclegiem, transportem i atrakcjami jest praktycznie nie do pobicia – podkreślała Julia.

Bezpieczeństwo i integracja

Organizatorzy zadbali także o bezpieczeństwo podczas wycieczek górskich, które poprowadzi doświadczony przewodnik, ratownik TOPR. Wyjazd rozpocznie się grą miejską, która pozwoli uczestnikom szybko się poznać i zintegrować. – Na „ZimUwce” zawsze tworzą się nowe przyjaźnie, a nawet miłości – dodał z uśmiechem Tomasz. (AJ)

Posłuchaj audycji Samorząd bez cenzury: ZimUwka 2025.

Czytaj także:

Samorząd bez cenzury – podsumowanie roku i plany na 2025. Rozmowa z Szymonem Podziewskim

Boże Narodzenie i Sylwester oczami studentki architektury. Świąteczna rozmowa w cyklu „Samorząd bez Cenzury”