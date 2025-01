Samorząd bez cenzury – podsumowanie roku i plany na 2025. Rozmowa z Szymonem Podziewskim

9 stycznia, 2025

W najnowszej audycji z cyklu „Samorząd bez cenzury” gościliśmy Szymona Podziewskiego, przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Białostockiej. Była to wyjątkowa okazja, by podsumować działalność samorządu w minionym roku i zapytać o plany na nadchodzący 2025 rok.

Rok 2024 na Politechnice Białostockiej obfitował w liczne wydarzenia i inicjatywy. Szymon Podziewski podkreślił znaczenie dwóch kluczowych sukcesów: zwiększenia zaangażowania studentów w ankietyzację poprzez kreatywne podejście, takie jak serwowanie kawy w zamian za wypełnienie ankiety, oraz organizacji niezapomnianych Juwenaliów, które zgromadziły rekordową liczbę uczestników.

Przewodniczący zwrócił także uwagę na budowę strefy rekreacyjnej dla studentów, której otwarcie planowane jest na najbliższe miesiące.

– To przestrzeń, która ma na celu integrację społeczności akademickiej i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu – powiedział.

Plany na 2025 rok

Nowy rok przynosi nowe wyzwania i cele. Jednym z priorytetów samorządu będzie organizacja obozu zimowego dla studentów oraz kontynuacja popularnych projektów, takich jak noce filmowe, wieczory gier planszowych czy Juwenalia 2025. Podziewski wspomniał również o planach dofinansowania zajęć sportowych na uczelnianej siłowni.

Szczególnym wydarzeniem ma być zorganizowanie Zjazdu Forum Uczelni Technicznych, które przyciągnie samorządowców z całego kraju.

– To doskonała okazja do wymiany doświadczeń i zdobycia inspiracji do dalszej działalności – podkreślił Szymon.

Zaangażowanie studentów i komunikacja

Jednym z wyzwań na 2025 rok będzie poprawa komunikacji między samorządem a studentami. – Wprowadzamy systematyczne spotkania ze starostami, aby na bieżąco rozwiązywać problemy i informować o naszych działaniach – wyjaśnił przewodniczący. Zwrócił także uwagę na potrzebę większego zaangażowania studentów z zagranicy w życie uczelni.

Życzenia noworoczne dla studentów

Na zakończenie rozmowy Szymon Podziewski złożył życzenia dla wszystkich studentów Politechniki Białostockiej: – Życzę Wam zdania wszystkich egzaminów, zaliczenia projektów i przede wszystkim satysfakcji z tego, co robicie na uczelni.

