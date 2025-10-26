Home Wiadomości Żbik z Akcentu ZOO zyskał drugie życie w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

Żbik z Akcentu ZOO zyskał drugie życie w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

Dermoplastyczny model żbika, źródło: Uniwersyteckie Centrum Kultury
Żbik, dawny mieszkaniec Akcentu ZOO, który przez lata uchodził za drapieżnika widmo, teraz jest w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym. To nowy dermoplastyczny eksponat, który można oglądać w sali poświęconej zwierzętom, zarówno ssakom, jak i ptakom.

 

– Kot w wolierze często był niewidoczny, ukryty gdzieś tam wysoko. Nie chorował, zmarł ze starości w lutym tego roku i dołączył jako model dermoplastyczny w celach edukacyjnych do naszego centrum. Stoi tuż obok dwóch swoich znajomych, niedźwiedzicy Joli i niedźwiedzia Grzesia, które prawie całe życie spędzili również w Akcencie ZOO – mówi Anna Matwiejuk, dyrektor Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym.

W Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym największa wystawa zwierząt to przestrzeń, w której dominują realistyczne, naturalnych rozmiarów modele ssaków i ptaków przygotowane w sposób, który pozwala oddać ich cechy biologiczne i charakter. (hk)

 

Czytaj także: Homo erectus w Białymstoku. Model praprzodka człowieka stanął w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

