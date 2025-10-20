Home Wiadomości Homo erectus w Białymstoku. Model praprzodka człowieka stanął w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

Homo erectus w Białymstoku. Model praprzodka człowieka stanął w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

Wystawa „Śladami naszych przodków” w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym, fot. Hanna Kość
Ma ponad metr siedemdziesiąt wzrostu i dwa miliony lat historii. Homo erectus, człowiek wyprostowany, pojawił się w Białymstoku. Realistyczną rekonstrukcję 1:1 naszego bezpośredniego przodka można zobaczyć w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym.

 

Uniwersytet w Białymstoku dołączył tym samym do grona trzech uczelni w Polsce, które posiadają taki model człowieka wyprostowanego.

– Homo erectus jest wyjątkowym gatunkiem dla ewolucji człowieka, dlatego że uznaje się go za bezpośredniego naszego przodka. Jest to fenomen, dlatego że żył na świecie prawie 2 miliony lat. Chciałabym przypomnieć, że nasze najstarsze szczątki, jako gatunku Homo sapiens, pochodzą z Afryki i datowane są na 300-315 tysięcy lat – tłumaczy Anna Matwiejuk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego.

Homo erectus prezentowany jest w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym obok modelu neandertalczyka i australopiteka na wystawie „Śladami naszych przodków”. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z Anną Matiwejuk:

 

