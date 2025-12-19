Zatrzymać myśli na chwilę. Studenci Politechniki Białostockiej ćwiczą uważność

19 grudnia, 2025

Psycholog Zuzanna Hewa, fot. Hanna Kość

Skupienie na oddechu, zatrzymanie myśli na chwilę i zauważenie tego, co tu i teraz, czyli na przykład zapachu, dźwięku czy ciepła – tego uczyli się studenci Politechniki Białostockiej podczas warsztatów z uważności. Warsztaty były odpowiedzią na tempo codziennego życia i nadmiar bodźców, z którymi mierzą się młodzi ludzie.

Jak mówią sami studenci, często działają na „autopilocie”.

– Przyszłam, bo chciałam zwiększyć jednak swoją uwagę. Zauważam, że trochę jej mam, ale nadal pochłania mnie jakby przestrzeń w moim mózgu, że czasami zauważam, że nic nie widzę, albo nie jestem świadoma, kto co do mnie mówił, więc przyda mi się trochę treningu – mówi studentka Politechniki Białostockiej.

Jak podkreśla psycholog, regularne praktykowanie uważności nie wymaga też długich sesji czy specjalnych warunków. Wystarczy skupić się na oddechu, na spacerze czy podczas codziennych czynności, takich jak gotowanie.

– Uważność też nam pokazuje, że to nie jest tylko technika relaksacyjna i tylko dla wybranych, tylko jest to umiejętność, którą może rozwijać każdy. Niezależnie od wieku czy stylu swojego funkcjonowania, stylu bycia i życia, wchodzić w tę praktykę głębiej. Pomaga nam to lepiej radzić sobie z sytuacjami stresogennymi, poprawia naszą jakość snu, co też wpływa na relacje z innymi ludźmi, a przede wszystkim z samym sobą – tłumaczy psycholog Zuzanna Hewa.

Warsztaty z uważności odbędą się również dla pracowników Politechniki Białostockiej w poniedziałek (22.12) od 10:00 do 12:00 na Wydziale Mechanicznym. (hk)

