Nie lenistwo, a lęk i perfekcjonizm. Warsztaty o prokrastynacji w Politechnice Białostockiej

15 grudnia, 2025

Warsztaty z prokrastynacji, Zuzanna Hewa, fot. HK Warsztaty z prokrastynacji, Zuzanna Hewa, fot. HK

Odkładanie zadań na później nie zawsze wynika z lenistwa, a częściej z lęku, perfekcjonizmu i sposobu, w jaki działa nasz mózg. O psychologicznych źródłach prokrastynacji oraz o tym, jak skutecznie sobie z nią radzić, rozmawiali pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej podczas warsztatów.

Praktyczne zajęcia pt.: „Jak pokonać prokrastynację – przestań odkładać, zacznij działać” poprowadziła psycholog Zuzanna Hewa.

– Prokrastynacja znajduje swoje źródła m.in. w perfekcjonizmie, a często też w lęku. Przy lęku występuje obawa, która mówi, że wysiłek, który mamy włożyć w wykonanie zadania może nie być wystarczająco dobry, może sprawić, że całkowicie unikamy podjęcia działania, by uniknąć lęku przed porażką – tłumaczy psycholog.

Uczestnicy poznali m.in. techniki pracy z emocjami oraz narzędzia do ustalania priorytetów, takie jak matryca Eisenhowera, które pomagają przejść od planowania do działania.

– Dla mnie było bardzo ważne, że można dojść do odczuwania emocji i nie zatrzymywać się na nich, żeby nie bać się po prostu i jeszcze sprawdzić, co jest dalej za tą emocją, bo czasami zatrzymuje nas przed wykonywaniem kolejnych zadań. A to trzeba skupić się i zastanowić co się dzieje w nas, co to wyzwala i sprawdzić, co może być za tą emocją. I to jest takie fajne i rozwojowe – mówi prof. Maria Walery z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Warsztaty były skierowane zarówno do pracowników uczelni, jak i studentów, którzy wyszli ze spotkania z konkretnymi narzędziami, które mają pomóc im skuteczniej realizować codzienne obowiązki i większe projekty. (hk)

Relacja Hanny Kość:

