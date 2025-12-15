Home Wiadomości Nie lenistwo, a lęk i perfekcjonizm. Warsztaty o prokrastynacji w Politechnice Białostockiej

Wiadomości

15 grudnia, 2025

Nie lenistwo, a lęk i perfekcjonizm. Warsztaty o prokrastynacji w Politechnice Białostockiej

Warsztaty z prokrastynacji, Zuzanna Hewa, fot. HK
Odkładanie zadań na później nie zawsze wynika z lenistwa, a częściej z lęku, perfekcjonizmu i sposobu, w jaki działa nasz mózg. O psychologicznych źródłach prokrastynacji oraz o tym, jak skutecznie sobie z nią radzić, rozmawiali pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej podczas warsztatów. 

 

Praktyczne zajęcia pt.: „Jak pokonać prokrastynację – przestań odkładać, zacznij działać” poprowadziła psycholog Zuzanna Hewa.

– Prokrastynacja znajduje swoje źródła m.in. w perfekcjonizmie, a często też w lęku. Przy lęku występuje obawa, która mówi, że wysiłek, który mamy włożyć w wykonanie zadania może nie być wystarczająco dobry, może sprawić, że całkowicie unikamy podjęcia działania, by uniknąć lęku przed porażką – tłumaczy psycholog. 

Uczestnicy poznali m.in. techniki pracy z emocjami oraz narzędzia do ustalania priorytetów, takie jak matryca Eisenhowera, które pomagają przejść od planowania do działania.

 – Dla mnie było bardzo ważne, że można dojść do odczuwania emocji i nie zatrzymywać się na nich, żeby nie bać się po prostu i jeszcze sprawdzić, co jest dalej za tą emocją, bo czasami zatrzymuje nas przed wykonywaniem kolejnych zadań. A to trzeba skupić się i zastanowić co się dzieje w nas, co to wyzwala i sprawdzić, co może być za tą emocją. I to jest takie fajne i rozwojowe – mówi prof. Maria Walery z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Warsztaty były skierowane zarówno do pracowników uczelni, jak i studentów, którzy wyszli ze spotkania z konkretnymi narzędziami, które mają pomóc im skuteczniej realizować codzienne obowiązki i większe projekty. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

Czytaj także: Samotność zabija szybciej, niż myślimy. Wykład prof. Wojciecha Kuleszy w PB

Najnowsze wiadomości
Samochód osobowy marki BMW wjeżdża na przejazd kolejowy w Hajnówce mimo włączonych sygnałów świetlnych i opuszczonych zapór, kadr z monitoringu.
Groźna sytuacja na przejeźdz ... więcej
Zespół chirurgów Białostockiego Centrum Onkologii podczas robotycznej operacji nowotworu wątroby na sali operacyjnej, z wykorzystaniem systemu chirurgii robotycznej.
BCO wykonuje pionierskie opera ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Sylwester 2025 w Dworze Czarne ... więcej
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz przedstawiciele miasta i Białostockiego Ośrodka Kultury podczas konferencji prasowej zapowiadającej Sylwestra Miejskiego 2025 na Rynku Kościuszki.
Sylwester miejski na Rynku Ko ... więcej
Festiwal umiejetnosci
Festiwal Umiejętności w Bia ... więcej
Nie lenistwo, a lęk i perfekc ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.