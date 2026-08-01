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1 sierpnia, 2026

Wraca akcja „Koku karmi psie serca”! Razem pomóżmy podopiecznym schroniska w Sokółce

Materiał Partnera

 

 

 

 

 

 

 

Są miejsca, w których pomoc naprawdę zmienia życie. Jednym z nich jest Schronisko dla Zwierząt w Sokółce, prowadzone przez Fundację Vita Canis. To właśnie tam już po raz czwarty trafi wsparcie z akcji charytatywnej „Koku karmi psie serca 4!”, organizowanej przez Koku Sushi Białystok we współpracy z głównym partnerem wydarzenia – E-Pazur Sklep Zoologiczny. 

Przez cały sierpień mieszkańcy Białegostoku będą mogli pomagać na kilka sposobów – przekazując karmę, biorąc udział w licytacjach internetowych oraz uczestnicząc w wyjątkowym wydarzeniu plenerowym – Pikniku z Pazurem. 

Od początku istnienia akcji organizatorzy wspierają właśnie schronisko w Sokółce. To miejsce tworzone przez ludzi z ogromnym sercem, którzy każdego dnia walczą o zdrowie, bezpieczeństwo i lepsze życie swoich podopiecznych. Zwierzęta otrzymują tam nie tylko schronienie, ale przede wszystkim opiekę weterynaryjną, leczenie i troskę, której często wcześniej nie zaznały. Niestety, koszty utrzymania schroniska są ogromne, dlatego każda forma wsparcia ma realne znaczenie. 

TRZY SPOSOBY ABY POMAGAĆ 
 
Zbiórka karmy (1–31 sierpnia) 

Przez cały miesiąc karma dla psów i kotów będzie zbierana w wybranych punktach w Białymstoku: 

  • wszystkie restauracje Koku Sushi Białystok, 
  • White Bear Coffee – ul. Liniarskiego oraz ul. Sienkiewicza, 
  • E-Pazur Sklep Zoologiczny – ul. Wysockiego 156, 
  • Mydlarnia 4 Szpaki – ul. Żelazna oraz Galeria Biała. 

Licytacje charytatywne (2–30 sierpnia) 

Na facebookowym profilu Koku Sushi Białystok już 2 sierpnia pojawią się wyjątkowe licytacje. To okazja, aby zdobyć vouchery, produkty i usługi w atrakcyjnych cenach, jednocześnie pomagając zwierzętom. 

W tegoroczną edycję zaangażowało się rekordowe grono partnerów – nie tylko z Białegostoku, ale również z różnych zakątków Polski. Każdy z nich przekazał swoje produkty lub usługi na rzecz akcji. Co najważniejsze – 100% wylicytowanej kwoty trafi bezpośrednio na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Sokółce. 

Piknik z Pazurem – 22 sierpnia 

Największym wydarzeniem tegorocznej akcji będzie Piknik z Pazurem, który odbędzie się 22 sierpnia w godzinach 12:00–16:00 przy sklepie zoologicznym E-Pazur przy ul. Wysockiego 156. 

Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji. Koku Sushi przygotuje swoje dania, z których cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na schronisko. Aromatyczną kawę zaserwuje White Bear Coffee, nie zabraknie również muzyki na żywo w wykonaniu Rafała Wołyńca, profesjonalnej fotorelacji przygotowanej przez FotoZbu, relacji w mediach społecznościowych prowadzonej przez Romicore oraz wyjątkowej ścianki do zdjęć stworzonej przez Siostry Dekorantki. 

To będzie doskonała okazja, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, a przy okazji zrobić coś dobrego dla zwierząt, które każdego dnia czekają na swoją drugą szansę. 

– Każdego roku przekonujemy się, że mieszkańcy Białegostoku mają ogromne serca. Ta akcja pokazuje, że nawet niewielki gest może przełożyć się na realną pomoc dla zwierząt, które same o nią nie poproszą. Zapraszamy wszystkich do wspólnego pomagania – czy to poprzez przekazanie karmy, udział w licytacjach czy odwiedzenie Pikniku z Pazurem. Wierzę, że po raz kolejny uda nam się zrobić coś naprawdę wyjątkowego – mówi Martyna Krzymowska, managerka Koku Sushi Białystok. 

Akcja „Koku karmi psie serca 4!” potrwa od 1 do 31 sierpnia. Każdy może włączyć się do pomocy – przynosząc karmę do jednego z punktów zbiórki, licytując wyjątkowe przedmioty lub odwiedzając Piknik z Pazurem. 
 
Szczegóły akcji oraz wszystkie licytacje można śledzić na profilu Koku Sushi Białystok na Facebooku oraz Instagramie.  

Bo pomaganie ma sens. Zwłaszcza wtedy, gdy robimy to razem. 

Zróbmy RAZEM coś wielkiego! 
 
Partnerzy 

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ISHIKI Floating & Ganbanyoku 
White Bear Coffe 
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