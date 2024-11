Województwo Podlaskie podpisało umowę z Polregio na przewozy kolejowe do 2030 roku

21 listopada, 2024

źródło: PUW źródło: PUW

Blisko 380 milionów złotych trafi do spółki Polregio w latach 2026-2030 na realizację przewozów pasażerskich w województwie podlaskim. Umowę w tej sprawie podpisano w czwartek (21 listopada) w Białymstoku. Dokument parafowali przedstawiciele władz województwa oraz prezes Polregio, Krzysztof Pietrzykowski.

Ponad 12,5 mln pociągokilometrów

Polregio, które wygrało przetarg na obsługę połączeń w regionie, zobowiązało się do realizacji ponad 12,5 miliona pociągokilometrów. To jednostka miary odpowiadająca przejazdowi jednego pociągu na dystansie jednego kilometra.

Połączenia obejmą trasy z Białegostoku do Suwałk, Kuźnicy Białostockiej, Czeremchy, Hajnówki, a także – w sezonie turystycznym – do Walił. Ponadto pociągi będą kursować do sąsiednich województw, m.in. do Ełku, Ostrołęki, Siedlec i Małkini.

Nowe inwestycje i utrzymanie dotychczasowych połączeń

Na obsługiwanych trasach jeździć będzie 17 pociągów: 11 spalinowych i 6 elektrycznych. Tabor elektryczny, będący własnością samorządu województwa, zostanie wydzierżawiony przewoźnikowi. Jak podkreślił wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, umowa zapewni utrzymanie regionalnych przewozów kolejowych na dotychczasowym poziomie. Kontynuowane będzie również wprowadzone przed rokiem połączenie Białystok – Łapy – Ostrołęka.

Nowością, która wejdzie w życie 15 grudnia, będzie uruchomienie nowego przystanku na trasie Białystok – Czeremcha, co ma zwiększyć dostępność kolei dla mieszkańców regionu.

Rosnąca liczba pasażerów

Prezes Polregio Krzysztof Pietrzykowski podkreślił, że kolejnictwo w województwie podlaskim rozwija się dynamicznie.

– Najlepszą informacją jest fakt, że stale rośnie liczba pasażerów, nie tylko w całej Polsce, ale także tutaj, w województwie podlaskim – mówił podczas konferencji prasowej.

Poinformował, że w październiku 2024 roku udało się osiągnąć wynik przewozów pasażerów równy całkowitemu wynikowi za grudzień 2023 roku.

– Z całą pewnością ten rok również zakończy się lepszymi wynikami – dodał.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Codziennie w Podlaskiem kursuje 75 pociągów regionalnych, obsługiwanych przez 24 pojazdy. W 2023 roku Polregio przewiozło w województwie podlaskim 1,5 miliona pasażerów, co stanowi wzrost o 12 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Priorytetem przewoźnika pozostaje zapewnienie mieszkańcom dostępnego transportu i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, które wciąż jest wyzwaniem w mniej zurbanizowanych regionach.

Polregio – lider w przewozach pasażerskich

Polregio to największy przewoźnik pasażerski w Polsce z 26-procentowym udziałem w rynku. Podpisana umowa jest kolejnym krokiem w rozwoju kolei regionalnej, która ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców Podlasia, ale również dla turystyki i zrównoważonego rozwoju transportu w kraju. (pc)