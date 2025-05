Zostań wystawcą na Targach Pracy Politechniki Białostockiej

7 maja, 2025

Targi Pracy Politechniki Białostockiej, fot. Dariusz Piekut Targi Pracy Politechniki Białostockiej, fot. Dariusz Piekut

Będzie to okazja do prezentacji specyfiki firm oraz przedstawienia ofert pracy – 22 maja w Centrum Nowoczesnego Kształcenia odbędą się Targi Pracy Politechniki Białostockiej, które od lat przyciągają pracodawców z regionu i nie tylko. Do piątku (09.05) uczelnia czeka zgłoszenia na wystawców.

To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń rekrutacyjnych i networkingowych w regionie, które co roku przyciąga dziesiątki firm i setki odwiedzających.

– Na Targi Pracy Politechniki Białostockiej już się zgłosiło około 50 przedsiębiorstw. Większość to firmy tutaj nasze regionalne z Podlasia, ale nie tylko, bo coraz więcej firm zgłasza się do nas z całej Polski. Mieliśmy też w zeszłych edycjach firmy zagraniczne, także ranga naszej imprezy bardzo wzrasta i się poszerza – mówi Honorata Buczkowicz z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej.

Biura Karier stara się aby na targach były firmy z różnych branż dopasowane do studentów i absolwentów uczelni technicznej. – Będzie to budownictwo, mechanika, automatyka, robotyka, elektrotechnika, leśnictwo, bardzo dużo firm z branży IT. Będzie też nasze stoisko z takim specjalnym punktem konsultacji CV. Będzie można też porozmawiać z doradcą zawodowym, który podpowie jak budować swoją ścieżkę kariery – dodaje Honorata Buczkowicz.

Targi Pracy Politechniki Białostockiej ułatwiają studentom i absolwentom zaplanowanie swojej kariery zawodowej, a pracodawcom to możliwość wyłapania młodych talentów. Przedsiębiorstwa, które chcą się wystawić na Targach Pracy mają czas na zgłoszenia do piątku (09.05). Szczegóły są na stronie internetowej Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Honoratą Buczkowicz z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej: