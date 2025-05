Porozmawiajmy o Białymstoku – druga edycja spotkań z mieszkańcami

7 maja, 2025

fot. Dawid Gromadzki/ UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/ UM Białystok

„Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb” to okazja, aby wspólnie porozmawiać o przyszłości miasta, zgłosić lokalne potrzeby i wziąć udział w kształtowaniu kierunków rozwoju Białegostoku.

Forma konsultacji społecznych pozwala poznać opinie białostoczan na temat życia w mieście i jego poszczególnych osiedlach. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat bezpieczeństwa, transportu miejskiego, zieleni miejskiej, stanu dróg, czystości i wielu innych ważnych kwestii.

– Podczas spotkań przyjrzymy się z bliska oczekiwaniom mieszkańców i wspólnie stworzymy mapę potrzeb, którą wykorzystamy przy planowaniu budżetu miasta – zapowiada Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białymstoku – Pokażemy też, jakie działania zostały już zrealizowane na podstawie ubiegłorocznych konsultacji i porozmawiamy o nowych pomysłach.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w piątek, 16 maja o godz. 16:00 w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Brukowej. Łącznie zaplanowano pięć spotkań z udziałem prezydenta miasta, radnych Rady Miasta Białystok oraz przedstawicieli urzędu.

Dodatkowo mieszkańcy będą mogli wypełnić ankietę online, która dostępna będzie na stronie internetowej Miasta Białystok od 16 do 23 maja 2025 roku. Papierowe wersje ankiety będzie można znaleźć podczas każdego spotkania. Dzięki niej białostoczanie wskażą najważniejsze potrzeby i propozycje działań do realizacji w kolejnych latach. Takie wydarzenia to szansa, aby realnie wpłynąć na rozwój Białegostoku i swoją najbliższą okolicę.

Pełny harmonogram spotkań:

16 maja

godz. 16:00 – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Brukowa 2,

godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,

19 maja

godz. 18:00 – Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14,

22 maja

godz. 16:00 – XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, ul. Artura Grottgera 9,

godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 50 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 96.

