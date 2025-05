Muzyczny piątek w Białymstoku

7 maja, 2025

Piątek 9 maja zapowiada się intensywnie – pięć białostockich scen, pięć muzycznych odsłon i jeden wspólny mianownik: pasja do grania na żywo. Od jazzu i klasyki, przez ekstremalne brzmienia, po legendarny metal – każdy znajdzie coś dla siebie. Patronem medialnym wszystkich wydarzeń jest Radio Akadera.

Dragon w Sześcianie – 40 lat thrash/death metalu

W Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi Dragon – legenda polskiego metalu, obchodząca czterdziestolecie działalności. W ramach trasy XL ANNIS IN IGNE zagra materiał z całego przekroju twórczości. Support zapewnią Subterfuge i Ironbound.

Moto Pub – ekstremalna noc z Hate Them All

Cztery zespoły, bezkompromisowy metal i ciężkie brzmienia – to propozycja Moto Pubu. Zagrają: Hate Them All, Sacrofuck, Putrid Evil oraz Valefor. Koncert organizowany pod szyldem Until Death Takes Us.

Nie Teatr – jazzowe emocje Dominiki Czajkowskiej

Wokalistka i pianistka Dominika Czajkowska z zespołem wystąpi w Nie Teatrze w ramach cyklu Kierunek Jazz. Zaprezentuje utwory z płyty Północ, nowy materiał oraz autorskie wersje przebojów takich artystek jak Beyoncé czy Dua Lipa.

Opera – klasyka z rozmachem

Scena Opery i Filharmonii Podlaskiej będzie należeć do światowej sławy pianisty Kevina Kennera oraz orkiestry pod batutą Mykoły Diadiury. W programie koncert zatytułowany Wielkie dzieła, wielcy wykonawcy, z muzyką Chopina, Saint-Saënsa i Respighiego.

Klub Fama – współczesny jazz Kuby Kotowicza

Kuba Kotowicz Quartet zagra w Famie w ramach cyklu Jazz na BOK-u. Zespół promuje debiutancki album Since I’m Here, prezentując oryginalne kompozycje łączące melodyjność i harmoniczne bogactwo z elementami improwizacji. Inspiracje? Od prozy dnia codziennego po Tolkiena. (hp)