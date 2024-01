Wojciech Nowicki przygotowuje się do sezonu i olimpiady

23 stycznia, 2024

Wojciech Nowicki/Źródło: UM Białystok, fot. Paweł Skraba Wojciech Nowicki/Źródło: UM Białystok, fot. Paweł Skraba

Wojciech Nowicki, wicemistrz świata i mistrz olimpijski w rzucie młotem, a także Złoty Absolwent i Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej trenuje i przygotowuje się do sezonu oraz startu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

W jakiej jest formie? – Na razie bardzo dobrze, drugi obóz przygotowawczy w Spale przetrenowany w całości, w 100 procentach, co bardzo mnie cieszy, nic mi nie dolega, jestem zdrowy i po prostu pracujemy dalej. Kolejny etap to jest wyjazd na Teneryfę 1 lutego, tam będę dalej przygotowywał się do sezonu. Na razie staram się zachowywać też spokój i skupiać się na przygotowaniach, bo to jest w tym momencie najistotniejsze – mówi Wojciech Nowicki. I dodaje: – Jeszcze dokładnie nie mam kalendarza startów, najprawdopodobniej pierwszy start będzie taki kontrolny – 20 kwietnia. Zobaczymy, jak będzie wyglądało przetarcie przed sezonem i przed tymi mocniejszymi startami.

Wojciech Nowicki jednocześnie przyznaje, że niestety, ale większość czasu jest poza domem i Białymstokiem na zgrupowaniach. Tak bowiem wygląda rok olimpijski, gdy wszystko jest poświęcone pod przygotowania pod igrzyska.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca. A 3 tygodnie po zakończeniu olimpiady, 30 sierpnia, Wojciecha Nowickiego będziemy mogli zobaczyć w Białymstoku podczas Mityngu Ambasadorów Białostockiego Sportu na stadionie przy Zwierzynieckiej. (at)

O przygotowaniach do sezonu i do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu mówi Wojciech Nowicki: