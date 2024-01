Dwa mityngi lekkoatletyczne w Białymstoku

22 stycznia, 2024

M. Rozengarten, W. Nowicki, T. Truskolaski// Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok M. Rozengarten, W. Nowicki, T. Truskolaski// Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Kolejne wielkie święto lekkoatletyki odbędzie się w Białymstoku. W ostatni weekend wakacji, po Mityngu Gwiazd w czerwcu, utytułowani zawodnicy zaprezentują swoje umiejętności przed białostocką publicznością 30 sierpnia. Na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Zwierzynieckiej odbędzie się Mityng Ambasadorów Białostockiego Sportu.

Mityng Ambasadorów Białostockiego Sportu wystartuje 3 tygodnie po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nasi medaliści i olimpijczycy, czołowi zawodnicy KS Podlasia Białystok zaprezentują się przed własną publicznością. – Podczas zawodów nie zabraknie oczywiście rzutu młotem z udziałem Wojciecha Nowickiego, czy biegu z udziałem Natalii Kaczmarek. Będą konkurencje, w których zobaczymy Marlenę Golę i Damiana Czykiera. Mityng będzie doskonałą okazją, żeby zobaczyć na żywo naszych utytułowanych zawodników w ich koronnych dyscyplinach, tu na miejscu w Białymstoku – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

Organizator Mityngu Ambasadorów Białostockiego Sportu Marcin Rosengarten przyznał, że Wojciech Nowicki od wielu lat zabiegał o to, by móc się zaprezentować przed białostocką publicznością. – Wojtek namawiał nas wielokrotnie, aby na mityngu na Rynku Kościuszki zrobić rzut młotem, jednak troszkę obawialiśmy się o bezpieczeństwo białostoczan. Ale dzisiaj możemy potwierdzić, że w końcu i Wojtek Nowicki, ale i Natalia Kaczmarek, czyli siła polskiej lekkiej atletyki zaprezentuje się w Białymstoku. To właśnie Mityng Ambasadorów Białostockiego Sportu, a tych ambasadorów mamy coraz więcej.

A po raz szósty już, 2 czerwca zostanie rozegrany Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki, czyli flagowy element sportowego i lekkoatletycznego kalendarza Białegostoku – dodaje Marcin Rosengarten.

Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wystartuje m.in. nasz olimpijczyk, Wojciech Nowicki, który jest także złotym absolwentem i honorowym ambasadorem Politechniki Białostockiej. – Bardzo się cieszę, że odbędzie się ten mityng w Białymstoku, bo z wielką przyjemnością wystartuje przed naszą publicznością. Można powiedzieć, że od 7 lat trochę o tym marzyłem, żeby wrócić tutaj na stadion i pokazać się po raz kolejny z jak najlepszej strony – mówi Wojciech Nowicki.

Podczas Mityngu Ambasadorów Białostockiego Sportu będzie okazja do zdjęć, autografów i rozmów z zawodnikami. Wstęp na imprezę wolny. (at)

Szczegóły Mityngu Ambasadorów Białostockiego Sportu: