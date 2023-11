Weekend na nartach biegowych na Dojlidach

30 listopada, 2023

Trasa biegowa na Dojlidach/źródło: BOSiR

W weekend (2-3 grudnia) Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” zaprasza do korzystania z nart biegowych na plaży miejskiej.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował wypożyczalnię nart biegowych na Dojlidach. Z zimowej atrakcji Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy” będzie można skorzystać w sobotę i niedzielę (2-3 grudnia). Jeżeli warunki śniegowe się nie poprawią, narciarnia będzie czynna w weekendy

– Trasy biegowe na plaży są łatwe do pokonywania; są idealne zarówno dla najmłodszych narciarzy, jak i całych rodzin. Miejsce jest oświetlone, co umożliwia korzystanie z niego także po zmroku. Narciarnia będzie czynna od godziny 10:00 do 19:00, a ostatnie wypożyczenie sprzętu możliwe będzie do godziny 18:00 – informuje Anna Kopeć-Tyszkiewicz z BOSiR.

Wypożyczalnia sprzętu oferuje 100 par kompletów narciarskich, w tym narty o różnych długościach (od 100 cm do 195 cm), kijki, buty narciarskie w rozmiarach od 28 do 47,5. Narty posiadają łuskę w środkowej części, ułatwiającą naukę dla początkujących narciarzy.

Natomiast w Mikołajki, 6 grudnia rozpocznie działalność nowa atrakcja – Sauna Dojlidy. (at)