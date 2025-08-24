Home Wiadomości Utrudnienia w ruchu w związku z „Rekonstrukcją Bitwy o Białystok”

Wiadomości

24 sierpnia, 2025

Utrudnienia w ruchu w związku z „Rekonstrukcją Bitwy o Białystok”

fot. Katarzyna Cichoń
W niedzielę (24.08) Białystok uczci 105. rocznicę historycznej walki. Na placu Niezależnych Zrzeszeń Studentów o 12:00 odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Białostockiej.

 

W związku z tym do 19:00 będą wyłączone z ruchu drogowego następujące ulice:

  • Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Plac NZS),
  • Marii Curkie-Skłodowskiej (odc. od ulicy Legionowej do Placu NZS),
  • Władysława Liniarskiego (odc. od ulicy Świętego Mikołaja do Placu NZS),
  • Konstantego Kalinowskiego (odc. od ulicy Grochowej do Placu NZS). (red.)

 

Czytaj także: Rekonstrukcja Bitwy Białostockiej – historia, która wraca na ulice miasta

 

Najnowsze wiadomości
Lekkoatleci KS Podlasie wygral ... więcej
Utrudnienia w ruchu w związku ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Przedwczesne wygasanie czynno ... więcej
Wystawa „Przeszłość oczam ... więcej
Dwie osoby na firmowej ściance.
„Zacni panowie trzej: Wa ... więcej
Tłumy białostoczan na Fieśc ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.