Utrudnienia w ruchu w związku z „Rekonstrukcją Bitwy o Białystok”

24 sierpnia, 2025

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W niedzielę (24.08) Białystok uczci 105. rocznicę historycznej walki. Na placu Niezależnych Zrzeszeń Studentów o 12:00 odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Białostockiej.

W związku z tym do 19:00 będą wyłączone z ruchu drogowego następujące ulice:

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Plac NZS),

Marii Curkie-Skłodowskiej (odc. od ulicy Legionowej do Placu NZS),

Władysława Liniarskiego (odc. od ulicy Świętego Mikołaja do Placu NZS),

Konstantego Kalinowskiego (odc. od ulicy Grochowej do Placu NZS). (red.)

Czytaj także: Rekonstrukcja Bitwy Białostockiej – historia, która wraca na ulice miasta