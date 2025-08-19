Rekonstrukcja Bitwy Białostockiej – historia, która wraca na ulice miasta

19 sierpnia, 2025

Joanna Hernik, prezes Fundacji Rodziny Herników, fot. A. Jakuć Joanna Hernik, prezes Fundacji Rodziny Herników, fot. A. Jakuć

Ponad stu rekonstruktorów, oryginalne mundury, pojazdy pancerne, czołg Renault FT‑17 i emocje, które wykraczają poza podręcznikową lekcję historii. W niedzielę 24 sierpnia o godz. 12:00 na Placu NZS w Białymstoku odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Białostockiej z 1920 roku – jednej z najważniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej.

Posłuchaj rozmowy z Joanną Hernik o rekonstrukcji Bitwy Białostockiej.

– Chcemy przywrócić pamięć o wydarzeniu, które zaważyło na losach miasta i miało ogromne znaczenie strategiczne. A jednocześnie pokazujemy, że historia może być bliska, zrozumiała i poruszająca – mówiła w audycji „Białystok – miasto młodych” Joanna Hernik, prezes Fundacji Rodziny Herników.

Widowisko historyczne odbędzie się dokładnie 105 lat po bitwie. Odtworzone zostaną sceny walk ulicznych, ataku na miasto i jego obrony przez żołnierzy Legionów. Na widzów czekają nie tylko mundury z epoki i efekty pirotechniczne, ale też pełen komentarz historyczny – wydarzenia z 1920 roku przybliży prof. Andrzej Olejko.

– To będzie opowieść o odwadze, determinacji i trudnych wyborach. Bitwa białostocka to nie tylko starcie militarne – to też historia ludzi, którzy walczyli, pomagali rannym, organizowali obronę – podkreśliła Joanna Hernik.

Bitwa rozegrała się 22 sierpnia 1920 roku i zakończyła pogromem sowieckiej 16 Armii. Miasto było przez cały dzień areną zaciętych walk – przechodziło z rąk do rąk, a decydująca była determinacja żołnierzy i wsparcie ludności cywilnej. W bitwie uczestniczyli m.in. późniejszy generał August Emil Fieldorf „Nil” i poeta Władysław Broniewski.

– Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy wszystkich – niezależnie od wieku czy znajomości historii. Zobaczycie prawdziwą pasję, ogromne zaangażowanie i coś, co na długo zostaje w pamięci – mówiła prezes Fundacji Rodziny Herników.

Organizatorami rekonstrukcji są: Muzeum Wojska w Białymstoku, Fundacja Rodziny Herników, Wydział Historii Uniwersytetu w Białymstoku, przy wsparciu Miasta Białystok. (AJ)