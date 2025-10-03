Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął nowy rok akademicki i świętuje 75-lecie

3 października, 2025

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Marcin Moniuszko, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2025/2026 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Marcin Moniuszko, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2025/2026 w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zainaugurował rok akademicki 2025/2026. Uroczystość w Operze i Filharmonii Podlaskiej połączono z obchodami jubileuszu 75-lecia uczelni, na które przyjechali liczni absolwenci z kraju i świata.

– Wchodzimy w ten rok z wielką radością i nadzieją, ale też z wyzwaniami. Chcemy jeszcze bardziej poprawić jakość kształcenia, inwestujemy w nowe centra dydaktyczne i badawcze. Zawsze pamiętamy, że nasze osiągnięcia naukowe mają służyć pacjentom – podkreślał rektor UMB, prof. Marcin Moniuszko.

Nowy rok akademicki rozpoczęło ponad 5 tysięcy studentów studiów stacjonarnych, 700 osób na niestacjonarnych oraz 420 studentów English Division. Do społeczności akademickiej dołączyło także blisko 60 nowych doktorantów.

Młodzi ludzie, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi uczelni, podkreślali swoje oczekiwania wobec studiów.

– Zaczynam z wieloma ambicjami i cieszę się, że od razu mamy zajęcia praktyczne – nie kryje Olga Orzechowska, studentka logopedii. – Wchodzę w ten rok z chęcią do nauki i poznania życia studenckiego – mówi Gabriel Puławski, student fizjoterapii.

– Zostaję w tej uczelni, bo daje mi możliwość rozwoju naukowego i współpracy ze wspaniałymi ludźmi – przekonuje Sebastian Rafał Rafałowski ze szkoła doktorskiej UMB.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stawia w tym roku na rozwój infrastruktury dydaktycznej. Kończy się budowa Centrum Dydaktycznego „Abecadło” przy ul. Szpitalnej oraz Centrum Kształcenia Pielęgniarek przy ul. Żurawiej. (red.)

Czytaj także:

