Politechnika Białostocka zainaugurowała nowy rok akademicki – rozwój, innowacje i wsparcie dla studentów

2 października, 2025

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce, oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja zgromadziła studentów, pracowników naukowych, absolwentów, a także wielu znamienitych gości – w tym rektorów uczelni współtworzących Politechniczną Sieć Via Carpatia, przedstawicieli służb, korpusu konsularnego i świata polityki.

Immatrykulacja nowych studentów

Ważnym punktem programu była immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie nowych studentów w poczet społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej. To szczególny moment dla pierwszorocznych, którzy oficjalnie rozpoczęli swoją ścieżkę edukacyjną na jednej z najważniejszych uczelni technicznych w Polsce.

Nowi studenci, reprezentowani przez delegację rocznika, złożyli ślubowanie, a tym samym stali się pełnoprawnymi członkami wspólnoty akademickiej. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Samorządu Studentów PB i Samorządu Doktorantów PB, podkreślając rolę aktywności społecznej i współodpowiedzialności za życie uczelni.

– Wybrałem Politechnikę z powodu kierunku Data Science. Jest to nowy kierunek. Wydaje mi się bardzo dobrym wyborem i krokiem w kierunku nowego życia. – mówił Bartosz Raczko student pierwszego roku z wydziału informatyki PB.

Nowoczesne laboratoria i program „Skrzydła PB”

Politechnika Białostocka nieustannie inwestuje w rozwój infrastruktury dydaktycznej. Studenci mogą korzystać z nowoczesnych laboratoriów i pracowni wyposażonych w sprzęt odpowiadający potrzebom współczesnego przemysłu.

Dodatkowo uczelnia uruchomiła program „Skrzydła PB”, który zapewnia kompleksowe wsparcie studentom, obejmujące:

pomoc w procesie rekrutacji,

zajęcia wyrównawcze,

stypendia i wsparcie finansowe,

doradztwo zawodowe i mentoring,

wsparcie w budowaniu kariery w trakcie trwania studiów

– Te skrzydła mają pomóc i przy rekrutacji i wtedy, kiedy trzeba uzupełnić wiedzę, na przykład z matematyki czy fizyki, pomogą też finansowo, pomogą też w budowaniu kariery już podczas studiów. Będziemy też wspierać nowoczesne technologie i nowoczesne metody kształcenia w wykonaniu naszych nauczycieli – mówiła rektor dr. hab Marta Kosior Kazberuk prof.PB

Wykład inauguracyjny prof. Petera Hecka

Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny prof. dr. Petera Hecka z Hochschule Trier w Niemczech, zatytułowany „Transformation towards a carbon neutral society: net zero as a business case!”.

Prof. Heck, uznany ekspert w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym i transformacji energetycznej, zaprezentował światowe trendy oraz praktyczne przykłady działań na rzecz neutralności klimatycznej. Wykładowca od lat zajmuje się tematyką ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju, a jego projekty – m.in. Sahara Renaissance (SAREP) – pokazują, jak nauka i biznes mogą wspólnie działać na rzecz środowiska.

Oprawa artystyczna i symboliczne zakończenie

Całość uroczystości uświetnił występ Chóru Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej. Tradycyjnie odśpiewano także „Gaudeamus igitur”, hymn akademicki rozbrzmiewający podczas inauguracji roku na całym świecie.

