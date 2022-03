Ukraińskie dzieci zaczynają naukę w polskich szkołach

Kilka tysięcy dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy już trafiło do polskich szkół. – Na razie to kropla w morzu tych, którzy trafią niedługo do polskiego systemu edukacji – zaznacza Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu w MEiN. By ułatwić przyjęcie ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji przygotowywane są zmiany w przepisach i pomoc.

Uchodźcy z Ukrainy to głównie matki z dziećmi. Ten eksodus przełoży się na liczbę dodatkowych uczniów w podlaskich szkołach. – W ciągu kilku, kilkunastu dni spodziewamy się, że te liczby będą sięgać dziesiątek czy setek tysięcy zgłoszeń – mówił Piontkowski podczas poniedziałkowej (7.03) konferencji prasowej w Podlaskim Kuratorium Oświaty.

I dodał: – Przez najbliższych kilka miesięcy będziemy wiedzieć co dalej: czy uczniowie pozostaną z nami na stałe w polskim systemie edukacji. Teraz sytuacja jest nadzwyczajna i sprawnie trzeba ich zaadaptować.