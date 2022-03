Białostockie szkoły gotowe na przyjęcie uczniów z Ukrainy

Marzec 7, 2022

fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Ponad 20 dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy trafiło już do białostockich szkół i przedszkoli. Miasto gotowe jest także utworzyć tzw. oddziały przygotowawcze, w których większe grupy dzieci nie znające języka polskiego mają wdrażać się do polskiego systemu edukacji, ucząc się w ojczystym języku.

– Wojna na Ukrainie, napływ uchodźców, powoduje, że przed samorządami stają kolejne zadania. Zajmujemy się sprawami, które wymagają rozwiązania. I jedną z nich jest kwestia związana z edukacją dzieci i młodzieży, która trafia i trafiać będzie do Polski, w tym też do Białegostoku – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Sukcesywnie spotykamy się, jesteśmy w kontakcie z dyrektorami miejskich przedszkoli i szkół. Dyrektorzy zostali poinformowani o przepisach ministerialnych, jakie obowiązują w tym zakresie.

Obecnie do miejskich szkół podstawowych uczęszcza 19 uczniów z Ukrainy, do szkół ponadpodstawowych – 2, a do przedszkoli – 3.

Dzieci z Ukrainy uczą się m.in. w Szkole Podstawowej nr 20. Jak mówi dyrektor szkoły Mariusz Sokołowski, placówka ma już doświadczenia z pracą z dziećmi cudzoziemców.

– Od półtora roku przyjmujemy dzieci z Białorusi, więc wiemy jak z nimi pracować. Bardzo sympatycznie i życzliwie nasi uczniowie podeszli do dziewczyn z Ukrainy. Myślimy też nad kolejnymi rozwiązaniami, jak je integrować, co zrobić, by czuły się bardziej bezpiecznie, żeby szybciej też uczyły się j. polskiego – mówił Mariusz Sokołowski.

Miasto Białystok we współpracy z Unią Metropolii Polskich przygotowuje specjalną publikację, tzw. książkę powitalną dla dzieci z Ukrainy. Ma ukazać się w języku ukraińskim, w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. (mt)