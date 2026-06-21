21 czerwca, 2026

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku za 2025 rok, fot. Jerzy Doroszkiewicz Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku za 2025 rok, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Aktorka Katarzyna Herman, Zespół Szeptucha, Nie Teatr oraz Anna Skorko zostali laureatami Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za 2025 rok.

Katarzyna Herman nagrodę otrzymała w uznaniu całokształtu działalności artystycznej. Zespół Szeptucha w składzie: Katarzyna Antosiewicz, Tomasz Kamiński, Marcin Mickiewicz, Piotr Romaniuk i Paweł Szuszkiewicz docenieni zostali za wydanie płyty live z koncertu na festiwalu Pol’and’Rock oraz za całokształt działalności. Nie Teatr – za konsekwentne rozwijanie autorskiej formuły miejsca spotkań ze sztuką, a Anna Skorko – prezeska Fundacji DOM i inicjatorka projektów przywracających pamięć o Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty” – za całokształt dotychczasowej działalności.

Prezydent Tadeusz Truskolaski podkreślił, że nagrody te są wyrazem uznania dla osób, które tworzą unikalną atmosferę kulturalną Białegostoku. Odnosząc się do bogatej tradycji teatralnej miasta i planów na przyszłość, prezydent zasygnalizował możliwość powstania nowej sceny:

– Byłem na sztuce „Nitka się plącze się…” i to nie była wizyta kurtuazyjna, bardziej robocza. Będziemy nad tym pracować, żeby Marionetkowy Teatr Dworski – taka kolejna scena w mieście powstała.

Laureaci nie kryli wzruszenia. Aktorka Katarzyna Herman przyznała, że wyróżnienie w rodzinnym mieście wiąże się z „wielką wdzięcznością i straszliwą radością”, podkreślając jednocześnie, że Białystok zasługuje na miano istotnego ośrodka teatralnego. Z kolei Anna Skorko, reprezentująca środowisko związane z dziedzictwem „Fast”, wskazała na zebranie ponad 2500 artefaktów i wyraziła nadzieję, że jej praca stanie się zaczątkiem muzeum włókiennictwa.

Marek Masalski z Nie Teatru zaznaczył, że projekt ten, choć nieobliczony na zysk finansowy, okazał się niezwykle ważny dla lokalnej społeczności, oferując miejsce spotkań, którego w mieście brakowało.

W tym roku wpłynęło 26 wniosków, najwięcej w kategorii artystycznej za dokonania twórcze w różnych dziedzinach sztuki – m.in. filmie, fotografii, muzyce, plastyce, tańcu i teatrze. Wyłonionych zostało czworo laureatów. Wręczenie nagród zakończył koncert Ani Dąbrowskiej.

(jd)