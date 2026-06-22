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22 czerwca, 2026

Podlaskie uczelnie o przyszłości żywności podczas Krajowych Dni Pola w Szepietowie. Debata z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

fot. Paweł Cybulski
„Przyszłość żywności powstaje dziś” – pod tym hasłem podczas Krajowych Dni Pola w Szepietowie odbyła się debata poświęcona innowacjom w sektorze rolno-spożywczym, z udziałem podlaskich uczelni oraz przedstawicieli administracji publicznej i kluczowych inicjatyw naukowo-gospodarczych regionu. W dyskusji uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski.

 

W centrum rozmów znalazły się kierunki rozwoju nowoczesnego rolnictwa oraz znaczenie współpracy nauki, administracji i biznesu w budowaniu innowacyjnego sektora żywnościowego. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że to właśnie dziś powstają rozwiązania, które zadecydują o przyszłości produkcji żywności i bezpieczeństwa żywnościowego.

Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, wskazała na rosnącą rolę rolnictwa precyzyjnego inspirowanego technologiami kosmicznymi. Jak podkreśliła, rozwiązania rozwijane na potrzeby długotrwałych misji kosmicznych mogą być skutecznie wdrażane w rolnictwie na Ziemi. „To rolnictwo oparte na sensorach, dronach, czujnikach, automatyzacji i sztucznej inteligencji, pozwalające precyzyjnie dozować wodę i środki produkcji dokładnie tam, gdzie są potrzebne, w odpowiedniej ilości i czasie” – zaznaczyła.

W debacie udział wzięli również prof. dr hab. Marcin Moniuszko, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Maciej Perkowski z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. inż. dr h.c. Tadeusz Trziszka, przewodniczący klastra Nutribiomed. Dyskusję moderował Andrzej Parafiniuk, prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0.

Panel poświęcony był m.in. rozwojowi sektorów AgriTech, FoodTech i HealthTech, wdrażaniu wyników badań naukowych w gospodarce, innowacjom w produkcji żywności oraz współpracy nauki, biznesu i administracji publicznej. Uczestnicy wskazywali, że te obszary będą kluczowe dla przyszłości polskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

Posłuchaj relacji:

(pc)

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