Nauka spotkała biznes. W Politechnice Białostockiej odbyło się I natureTECH Forum

23 czerwca, 2026

NatureTECH fot. Dariusz Piekut/PB NatureTECH fot. Dariusz Piekut/PB

Jak skutecznie łączyć potencjał nauki z potrzebami przedsiębiorców? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy I natureTECH Forum, które odbyło się w Politechnice Białostockiej z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefana Krajewskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, nauki, administracji publicznej oraz sektora rolno-spożywczego.

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Forum zorganizowane przez natureTECH Centrum Badań Produktów Naturalnych oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Białostockiej odbyło się pod hasłem „Nauka dla Biznesu. Razem tworzymy innowacje”. Jego celem było budowanie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami oraz przyspieszenie wdrażania nowoczesnych technologii opracowywanych na uczelni do praktyki gospodarczej.

W wydarzeniu udział wzięło 20 firm i instytucji zainteresowanych rozwojem innowacyjnych rozwiązań dla sektora agro-food-biotech. Forum otworzyła rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

– Inicjatywa natureTECH Centrum Badań Produktów Naturalnych ma na celu intensyfikację działań związanych nie tylko z rozwijaniem, ale również z upowszechnianiem najlepszych technologii w obszarach agrifood, biotechnologii oraz produkcji żywności. Forum ma służyć przede wszystkim skutecznemu połączeniu nauki z biznesem, co pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał technologii opracowywanych w Politechnice Białostockiej na rzecz rozwoju regionu – podkreślała rektor uczelni.

Wśród gości wydarzenia znaleźli się m.in. zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski. Szef resortu zwracał uwagę na znaczenie współpracy nauki i gospodarki dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa.

– Powinniśmy wykorzystywać innowacyjne rozwiązania oraz osiągnięcia nauki i biznesu do tworzenia wspólnych projektów. Mamy świetne uczelnie i studentów, którzy tworzą rozwiązania mogące realnie zmieniać gospodarkę. Przykładem są projekty wykorzystujące odpady rolnicze do produkcji biodegradowalnych opakowań czy technologie wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego. Takie inicjatywy pokazują, że innowacje mogą jednocześnie wspierać środowisko i rozwój przedsiębiorstw – mówił minister Stefan Krajewski.

Jednym z najbardziej oryginalnych elementów forum była formuła biznesowego „speed datingu”. Uczestnicy odbyli 24 rundy krótkich, trzyminutowych spotkań, podczas których przedsiębiorcy mogli bezpośrednio rozmawiać z naukowcami o swoich potrzebach, wyzwaniach i możliwościach współpracy.

– Przedsiębiorcy z branży agro-food-biotech potrzebują przestrzeni do wymiany doświadczeń i rozmów z naukowcami. Chcemy pokazać, że uczelnia jest partnerem zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm, które często niesłusznie obawiają się współpracy z nauką. Dzięki takim spotkaniom łatwiej identyfikować potrzeby rynku i proponować konkretne rozwiązania – podkreślała dr Ewa Zapora z natureTECH Centrum Badań Produktów Naturalnych Politechniki Białostockiej.

Organizatorzy liczą, że I natureTECH Forum stanie się początkiem trwałej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a sektorem agro-food-biotech. Wspólne projekty, transfer wiedzy i wdrażanie innowacyjnych technologii mają wspierać rozwój przedsiębiorstw oraz wzmacniać konkurencyjność regionu w obszarze nowoczesnego rolnictwa, produkcji żywności i biotechnologii.

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(pc)