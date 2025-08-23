Home Wiadomości Tłumy białostoczan na Fieście Balonowej, pomimo że pogoda nie pozwoliła na start balonów

Wiadomości

23 sierpnia, 2025

Tłumy białostoczan na Fieście Balonowej, pomimo że pogoda nie pozwoliła na start balonów

Fiesta balonowa 2025, fot. Hanna Kość
Pogoda niestety nie pozwoliła na starty balonów w piątek (22.08) podczas Fiesty Balonowej na kampusie Politechniki Białostockiej. To jednak nie zniechęciło białostoczan, którzy przyszli na moc atrakcji. 

 

Na terenach zielonych przed Wydziałem Elektrycznym były zabawy dla dzieci, a w tym dmuchane miasteczko i konkursy z balonami i latawcami. Było także stoisko Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, gdzie można było dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak się studiuje na uczelni oraz otrzymać gadżety, a w tym maskotkę PeBisia. Nie zabrakło również stoisk służb mundurowych. 

Białostocki Klub Balonowy, który organizuje fiestę, w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. W czwartek (21.08) popołudniu i w piątek (22.08) rano z kampusu Politechniki Białostockiej  wystartowało ponad 30 balonów. Jak podkreślają założyciele i przyjaciele klubu – Podlasie jest pięknym regionem do poznawania go z lotu, a w województwie podlaskim jest ponad 60 balonów. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

Czytaj także: Fiesta Balonowa 2025 w Białymstoku – wielkie święto balonów na kampusie Politechnice Białostockiej

