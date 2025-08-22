Home Wiadomości Fiesta Balonowa 2025 w Białymstoku – wielkie święto balonów na kampusie Politechnice Białostockiej

Wiadomości

22 sierpnia, 2025

Fiesta Balonowa 2025 w Białymstoku – wielkie święto balonów na kampusie Politechnice Białostockiej

balony startuja na tle politechniki fot. P. Jakubiak
Kampus Politechniki Białostockiej zamienił się w centrum podniebnych atrakcji. To właśnie tutaj odbywa się Fiesta Balonowa 2025 – Dolina Narwi, jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń lata w stolicy Podlasia. Mimo oficjalnego rozpoczęcia, główna część imprezy odbędzie się 22 sierpnia i potrwa od godziny 16:00 do 19:00.

 

Organizatorzy – Stowarzyszenie Białostocki Klub Balonowy wraz z Politechniką Białostocką – przygotowali bogaty program. Na uczestników czekają m.in.:

  • pokazy balonów na uwięzi, które rozświetlą niebo nad kampusem,

  • dmuchane miasteczko dla dzieci i zawody w puszczaniu modeli balonów,

  • prezentacje służb mundurowych – w tym policji, wojska i laboratorium kryminalistycznego,

  • możliwość przetestowania okularów VR, które pozwolą doświadczyć skoku spadochronowego czy lotu myśliwcem,

  • Monster Truck zbudowany przez studentów Wydziału Mechanicznego PB,

  • niezwykły koncert skrzypka Maestro Chives w balonie na uwięzi,

  • spotkania ze studentami Politechniki Białostockiej i prezentacja innowacyjnych projektów.

Tegoroczna Fiesta Balonowa w Białymstoku ma wyjątkowy charakter – jest częścią obchodów 50-lecia Białostockiego Klubu Balonowego. Z tej okazji w dniach 21–24 sierpnia 2025 r. w mieście odbędzie się wiele wydarzeń, a kulminacją będzie widowisko na kampusie Politechniki Białostockiej.

Fiesta Balonowa to nie tylko atrakcje dla dzieci i dorosłych, ale także okazja, by zobaczyć największą uczelnię techniczną północno-wschodniej Polski z bliska. To również doskonała propozycja na rodzinne popołudnie, pełne emocji i kolorowych widoków.

(pj)

 

Najnowsze wiadomości
Dwie kobiety w niebieskich marynarkach stoją na tle niebieskiej ścianki z logo III Forum Uniwersytetów Europejskich we Wrocławiu i wskazują na nazwę swojego sojuszu ACROSS.
Politechnika Białostocka z do ... więcej
Afimico Pululu, piłkarz Jagiellonii Białystok w żółto-czerwonym stroju, uśmiechnięty biegnie po boisku podczas meczu, w tle trybuny i fotografowie.
Pululu może odejść z Jagiel ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Przedwczesne wygasanie czynno ... więcej
Pomnik żołnierzy 42. Pułku Piechoty otoczony biało-czerwonymi i żółto-czerwonymi flagami w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. Przed pomnikiem stoją żołnierze warty honorowej, a delegacja mundurowych i urzędników składa wieniec z okazji 105. rocznicy Bitwy Białostockiej.
Białystok pamięta o bohatera ... więcej
Drużyna piłkarska na boisku.
3:0 wygrała Jagiellonia Biał ... więcej
balony startuja na tle politechniki
Fiesta Balonowa 2025 w Białym ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.