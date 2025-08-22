Fiesta Balonowa 2025 w Białymstoku – wielkie święto balonów na kampusie Politechnice Białostockiej

22 sierpnia, 2025

fot. P. Jakubiak fot. P. Jakubiak

Kampus Politechniki Białostockiej zamienił się w centrum podniebnych atrakcji. To właśnie tutaj odbywa się Fiesta Balonowa 2025 – Dolina Narwi, jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń lata w stolicy Podlasia. Mimo oficjalnego rozpoczęcia, główna część imprezy odbędzie się 22 sierpnia i potrwa od godziny 16:00 do 19:00.

Organizatorzy – Stowarzyszenie Białostocki Klub Balonowy wraz z Politechniką Białostocką – przygotowali bogaty program. Na uczestników czekają m.in.:

pokazy balonów na uwięzi , które rozświetlą niebo nad kampusem,

dmuchane miasteczko dla dzieci i zawody w puszczaniu modeli balonów,

prezentacje służb mundurowych – w tym policji, wojska i laboratorium kryminalistycznego,

możliwość przetestowania okularów VR , które pozwolą doświadczyć skoku spadochronowego czy lotu myśliwcem,

Monster Truck zbudowany przez studentów Wydziału Mechanicznego PB ,

niezwykły koncert skrzypka Maestro Chives w balonie na uwięzi,

spotkania ze studentami Politechniki Białostockiej i prezentacja innowacyjnych projektów.

Tegoroczna Fiesta Balonowa w Białymstoku ma wyjątkowy charakter – jest częścią obchodów 50-lecia Białostockiego Klubu Balonowego. Z tej okazji w dniach 21–24 sierpnia 2025 r. w mieście odbędzie się wiele wydarzeń, a kulminacją będzie widowisko na kampusie Politechniki Białostockiej.

Fiesta Balonowa to nie tylko atrakcje dla dzieci i dorosłych, ale także okazja, by zobaczyć największą uczelnię techniczną północno-wschodniej Polski z bliska. To również doskonała propozycja na rodzinne popołudnie, pełne emocji i kolorowych widoków.

(pj)