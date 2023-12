Sztuczna murawa już jest na boisku kompleksu sportowego na kampusie Politechniki Białostockiej

Trwają prace budowlano-wykończeniowe kompleksu boisk i kortów na kampusie Politechniki Białostockiej. W piątek (29.12) układano 2400 metrów sztucznej trawy na boisku.

– Dzisiaj planujemy skończyć rozwijanie trawy, jutro sklejamy, także do Nowego Roku postaramy się wyrobić – mówił nam w piątek w południe Wojciech Kowalczyk z firmy Solid Stet Szczecin. – Trawa musi być dokładnie dopasowana, żeby nie było żadnych widocznych szpar. Ta trwa z tworzywa sztucznego pochodzi z Belgii jest bardzo trwała i wytrzymała.

Na boisko przygotowano 17 belek trawy i rolkę z białą linią.

Finalnie na kompleksie powstanie ORLIK z ruchomymi trybunami, boiska do siatkówki, wielofunkcyjne boisko kalisteniczne, korty do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym, oraz boiska do gry w siatkówkę plażową, w piłkę ręczną, czy koszykówki. Politechnika Białostocka. Trwa budowa kompleksu kortów i boisk [zdjęcia]

Budowa kompleksu kortów i boisk na kampusie Politechniki Białostockiej. Prace przekroczyły półmetek

– Warunki pogodowe są jakie są i trochę to wydłuża prace, ale idą zgodnie z harmonogramem – dodaje Roman Ptaszyński, architekt i projektant obiektu. – Trzeba jeszcze m.in. dokończyć kładzenie trawy, skończyć plac do kalisteniki i korty do squasha. Uprzątnąć teren i oddać do użytku.