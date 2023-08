Politechnika Białostocka. Trwa budowa kompleksu kortów i boisk [zdjęcia]

18 sierpnia, 2023

Budowa kompleksu kortów i boisk na terenie PB/Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Budowa kompleksu kortów i boisk na terenie PB/Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Zmienia się teren Politechniki Białostockiej, gdzie trwa budowa kompleksu kortów i boisk. Stare korty tenisowe już zostały rozebrane, a w ich miejsce powstaną korty do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej, akrylowej oraz zespół dwóch kortów do gry w squasha.

To będą pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu. W tym samym miejscu powstaną też boisko do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną ORLIK, o wymiarach min. 34,0m x 66,0m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ruchomymi trybunami. Będzie też boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego o wymiarach min. 36,5m x 49,4m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz park kalisteniczny.

Budowa ruszyła pod koniec maja 2023 roku. Politechnika Białostocka buduje kompleks sportowy o wartości 8,5 mln zł

– Zdecydowaliśmy, że Politechnika Białostocka powinna mieć własny, nowoczesny kompleks obiektów zewnętrznych do uprawiania różnych sportów – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Wartość inwestycji to ok. 8,5 mln zł. Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. (at/PB)