Politechnika Białostocka buduje kompleks sportowy o wartości 8,5 mln zł

22 czerwca, 2023

Konferencja kompleks boisk powstaje na kampusie PB/ Fot. Dariusz Piekut/PB Konferencja kompleks boisk powstaje na kampusie PB/ Fot. Dariusz Piekut/PB

Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej ruszyła budowa kompleksu kortów i boisk – ORLIKA z ruchomymi trybunami, boiska do siatkówki, wielofunkcyjnego, boiska kalistenicznego, kortów do tenisa i pierwszych w Polsce kortów do squasha na świeżym powietrzu. Wartość inwestycji to ok. 8,5 mln zł.

Prawie 3 mln 300 tys. zł to dotacja z Minister Sportu i Turystyki, reszta to środki Politechniki Białostockiej. Kompleks sportowy pozwoli na uprawianie różnych dyscyplin sportu na świeżym powietrzu. – Zdecydowaliśmy, że Politechnika Białostocka powinna mieć własny, nowoczesny kompleks obiektów zewnętrznych do uprawiania różnych sportów – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Uczelnia ma ponad 70. Lat, kampus przy Wiejskiej funkcjonuje od blisko 50 lat, a nigdy nie miał zewnętrznego kompleksu sportowego. Czas to zmienić i właśnie rozpoczęliśmy taką zmianę.

Budowa ruszyła pod koniec maja 2023 roku.

– Ta inwestycja umiejscowi Politechnikę Białostocką wśród uczelni posiadających jeden z najlepszych kompleksów sportowych w Polsce na świeżym powietrzu – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Oprócz boiska ORLIK z ruchomymi trybunami do gry w piłkę nożną powstanie pierwszy w Polsce zespół kortów do gry w squasha na świeżym powietrzu, co stawia nas jako pioniera tego rozwiązania w Polsce. Liczący 10 tys. m kw. kompleks boisk będzie uzupełnieniem potrzeb studentów oraz mieszkańców miasta, ponieważ stworzy możliwość gry nie tylko w piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę, ale również w tenisa ziemnego, squasha i ćwiczeń w parku kalistenicznym. Będzie to miejsce dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami i pozwoli na aktywizację całej społeczności miasta Białystok.

Mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej:

Modernizacja kompleksu boisk na kampusie Politechniki Białostockiej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022” w formule zaprojektuj i wybuduj jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Znaczenie inwestycji na kampusie Politechniki Białostockiej podkreśla Mieczysław Baszko, poseł na Sejm RP, a także prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS oraz zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. – Ten kompleks boisk pokazuje, że można rozpocząć budowę w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. To praktycznie jedna z niewielu inwestycji w kraju przy uczelniach wyższych.- Przygotowanie inwestycji i zdobycie środków trwało kilka lat, przede wszystkim ostatnie pół roku, ale pani rektor była bardzo zaangażowana w to, żeby kompleks boisk, które są bardzo potrzebne dla Politechniki, ale też dla miasta Białegostoku tu powstał – mówi Mieczysław Baszko, poseł na Sejm RP. Bardzo mi zależy, żeby Politechnika Białostocka, znana uczelnia, potrafiła złożyć wniosek, zaprojektować i rozpocząć budowę. – A jak jest miasteczko takie jak tutaj na Politechnice, to warto inwestować.

Wykonawcą kompleksu boisk w formule zaprojektuj i wybuduj jest doświadczona w realizacji podobnych inwestycji białostocka firma Hydros Plus Tomasz Kulesza prowadzona przez absolwenta Politechniki Białostockiej.

– W ramach przebudowy kompleksu sportowego przy Politechnice Białostockiej wybudowanych zostanie siedem nowych obiektów sportowych o łącznej powierzchni około 10 tysięcy metrów kwadratowych – mówi Tomasz Kulesza, właściciel firmy. – Będą to nowe korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, plac do ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz unikalne w skali kraju korty zewnętrzne do gry w squasha. Cały teren zostanie ogrodzony, oświetlony oraz wyposażony w monitoring. Ustawiona zostanie również trybuna dla blisko 200 osób, a cały teren zostanie przystosowany do użytkowania również przez osoby niepełnosprawne. Ze swojej strony mogę dodać, że skala tego projektu jest unikalna na skalę naszego regionu.

Nowe boiska czy korty to większe możliwości uprawiania amatorskiego sportu i możliwość jeszcze większego otwarcia uczelni wobec mieszkańców Białegostoku.

– Na pewno na pierwszym miejscu te obiekty będą wykorzystywane przez studentów Politechniki Białostockiej, którzy uczestniczą w regularnych, obligatoryjnych zajęciach z wychowania fizycznego – mówi dr Piotr Klimowicz, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej. – Oczywiście skorzystają również studenci – członkowie sekcji różnych sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Białostockiej. Będą to na pewno uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. No i myślę, liczę na to, że te obiekty, a szczególnie boisko do piłki nożnej, będzie się cieszyło bardzo dużym zainteresowaniem naszych pracowników. Zawsze mamy sporo chętnych do gry w różnego rodzaju konkurencje zespołowe. Jeśli chodzi o korty tenisowe, to wydaje się, że będą to jedne z najlepszych kortów w regionie, więc myślę, że zarówno na kortach, jak i na innych obiektach będzie można rozgrywać różnego rodzaju turnieje.

W Politechnice Białostockiej studiuje wielu młodych ludzi przejawiających talenty sportowe. Gabriela Andrukonis, studentka II roku kierunku leśnictwo na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej rzutem oszczepem na odległość 57.04 m ustanowiła swój rekord życiowy, a przy tym minimum upoważniające do reprezentowania Polski na Mistrzostwach Europy orz europejskiej Uniwersjadzie.

– Rozpoczynając studia w Politechnice Białostockiej nie spodziewałam się, że będę mogła korzystać z tak nowoczesnych obiektów – mówi Gabriela Andrukonis, studentka II roku kierunku leśnictwo na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Studenci będą na pewno bardzo zadowoleni. Bardzo fajnie, że sport w Politechnice Białostockiej wciąż się rozwija – wiele osób będzie mogło skorzystać z tych nowych obiektów.

Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień tego roku. (PB)