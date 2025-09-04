Sympozjum Dziekanatów w Politechnice Białostockiej. „Student jest w centrum naszej pracy”

4 września, 2025

Pracownicy dziekanatów z Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Rzeszowskiej biorą udział w Sympozjum „Dobre praktyki w dziekanacie” na Politechnice Białostockiej. Fot. A. Jakuć Pracownicy dziekanatów z Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Rzeszowskiej biorą udział w Sympozjum „Dobre praktyki w dziekanacie” na Politechnice Białostockiej. Fot. A. Jakuć

Na Politechnice Białostockiej trwa Sympozjum Pracowników Dziekanatów pod hasłem „Dobre praktyki w dziekanacie”. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej – uczelni tworzących Politechniczną Sieć Via Carpatia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Spotkanie staje się przestrzenią do wymiany doświadczeń, rozmów o wyzwaniach codziennej pracy i prezentacji sprawdzonych rozwiązań w obsłudze studentów.

Dziekanat – pierwsze miejsce kontaktu studenta z uczelnią

– Panie w dziekanacie są pierwszym okienkiem do kontaktu pomiędzy studentem a uczelnią. To tam trafiają sprawy codzienne, jak legitymacje czy rejestracja, ale też trudne sytuacje osobiste. Rola pracowników dziekanatu jest kluczowa dla adaptacji studenta do życia akademickiego – podkreśla dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Prorektor zaznacza, że dziekanaty pełnią również rolę „instytucji łagodzącej emocje” i często stają się adwokatami studentów w kontaktach z władzami uczelni.

Ujednolicenie pracy dziekanatów i nowoczesne rozwiązania

Anna Załęska z Dziekanatu Wydziału Architektury PB zwraca uwagę na konieczność tworzenia wspólnych standardów: – Chcemy, aby każdy dziekanat pracował podobnie, mimo że wydziały różnią się od siebie. Idziemy w stronę obsługi studenta, który zmienia się z każdym rokiem i oczekuje coraz lepszej pomocy. Dlatego staramy się iść z postępem technologicznym – coraz więcej spraw studenci załatwiają online lub przez aplikacje.

Załęska zauważa, że kontakt bezpośredni ze studentami staje się coraz rzadszy – większość wybiera e-mail lub telefon zamiast wizyty w dziekanacie.

Studenci neuroróżnorodni – nowe wyzwanie dla uczelni

Jednym z kluczowych tematów sympozjum są studenci neuroróżnorodni. – Osoby neuroróżnorodne stanowią około 15–20% populacji. To studenci z ADHD, autyzmem, dysleksją czy dyskalkulią. Funkcjonują normalnie, mają swoje mocne i słabe strony. Rolą uczelni jest stworzenie im warunków do rozwoju. Pracownicy dziekanatów muszą wiedzieć, jak komunikować się z takimi osobami – wyjaśnia dr Joanna Szydło, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji w PB.

Dodaje, że dziekanat pełni funkcję „akademickiego SOR-u”, do którego studenci zgłaszają się z różnymi potrzebami i sprawami.

Dobre praktyki i współpraca między uczelniami

Dorota Kunicka, kierownik Dziekanatu Wydziału Mechanicznego PB, podkreśla znaczenie wymiany doświadczeń: – Chcemy sprawdzić, jakie rozwiązania stosują inne uczelnie i co możemy usprawnić u siebie. Liczymy też, że nasze doświadczenia – jak choćby równoważny czas pracy, który u nas się sprawdził – będą inspiracją dla innych.

Kunicka zwraca uwagę, że jednym z największych wyzwań w pracy dziekanatu jest obsługa świadczeń materialnych dla studentów. – Każdy student ma inną sytuację rodzinną i finansową, dlatego przyznawanie pomocy wymaga dużej wiedzy i indywidualnego podejścia – zaznacza.

Integracja i rozwój dziekanatów

Sympozjum ma również wymiar integracyjny – uczestnicy zwiedzają kampus Politechniki Białostockiej i biorą udział w spacerze po Białymstoku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie służy nie tylko usprawnieniu codziennej pracy dziekanatów, ale także budowaniu sieci współpracy i solidarności w środowisku administracji akademickiej. (AJ)

