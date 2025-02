Światowy Dzień Kota. Posłuchaj jak prawidłowo dbać o swojego zwierzaka

17 lutego, 2025

Fot. Fundacja Kotkowo Fot. Fundacja Kotkowo

Mogą być odważne, jak i strachliwe, aktywne i leniwe, lubiące pieszczoty i kontakt z innymi lub wolące samotność, ale na pewno wszystkie są indywidualistami. Mowa o kotach. A w przypadający w poniedziałek (17.02) Światowy Dzień Kota, warto wiedzieć jak o nie właściwie dbać.

– Taki standard, który powinniśmy zapewnić zwierzakowi to zabezpieczone okna, zabezpieczony balkon. Zadbanie o ten koci dobrostan, to też wizyty u weterynarza raz na jakiś czas, przebadanie, przegląd po to, żeby cieszyć się tym kocim zdrowiem, ale też żebyśmy my byli bezpieczni. Powinniśmy też zadbać o odpowiednią ilość rozrywki i zapewnić mu jakąś przestrzeni, drapaki czy zabawki – mówi Agata Kilon z Fundacji Kotkowo.

Kociarze często podkreślają też, że koty powinny być niewychodzące. – Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo, bo jeżeli kot mieszka w centrum miasta, to tutaj wypuszczanie kotka to takie właściwie powolne jego zabijanie, bo on albo wpadnie pod pociąg, albo zje go jakieś psisko, albo gdzieś utknie w jakimś garażu, komórce. Natomiast druga część tego problemu to, że kotki są wielkimi szkodnikami w przyrodzie. Nie jest to ich winą, to jest po prostu instynkt, ale one muszą polować – dodaje Agata Kilon.

Ponadto w Światowym Dniu Kota warto również przypomnieć, że trwa Akacja Sterylizacja, czyli do końca marca w kilkunastu lecznicach zabieg kastracji lub sterylizacji można wykonać w obniżonej cenie. (hk)

Posłuchaj rozmowy Hanny Kość z Agatą Kilon z Fundacji Kotkowo:

