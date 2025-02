Rozpoczęła się coroczna Akcja Sterylizacja. Zabiegi w obniżonej cenie można wykonać do końca marca

15 lutego, 2025

Fot. Fundacja Kotkowo Fot. Fundacja Kotkowo

Ma to służyć zdrowiu i zapobiegać bezdomności kotów. Od piątku (14.02) w kilkunastu lecznicach dla zwierząt w Białymstoku można w obniżonej cenie wykonać zabieg kastracji lub sterylizacji swojego zwierzaka. Coroczna Akcja Sterylizacja potrwa do końca marca.

Akcja Sterylizacja prowadzi Fundacja Kotkowo.

– 2 tygodnie temu było plus 10 stopni, więc dla kotów to był środek marca. One już zdążyły zajść w ciążę, więc, mówiąc tak kolokwialnie, obrócą z trzema miotami. To będą bardzo słabe kocięta, one będą chorować, więc to będzie trudny rok – mówi Agata Kilon z Fundacji Kotkowo. – Żeby zapobiec tym dramatom, po pierwsze staramy się zrobić tą akcję sterylizacji, natomiast po drugie, mamy taki spis gmin, w których można uzyskać dofinansowanie do sterylizacji.

Sterylizacja jest ważna nie tylko wśród kotów wolnożyjących, ale warto zabieg wykonać też u zwierząt domowych.

– Taki kocurek, który jest niewykastrowany, cierpi i będzie nam znaczył teren. To jest paskudne, bo śmierdzi okrutnie, natomiast dla niego to jest ochrona jego terenu, żeby jakiś tam z osiedla mu nie wpadł tutaj, nie zrobił swoich porządków. Jeżeli chodzi o koteczkę to nam się wydaje, że przez kilka dni będzie miała ruję, a kotka może mieć ruję permanentną i wtedy krzyczy, woła, czołga się po ziemi i wygląda jakby była ciężko chora, więc nie jest to fajne – dodaje Agata Kilon.

Zapisy na zabiegi są realizowane indywidualnie w lecznicach biorących udział w akcji. Ich lista jest dostępna na stronie Fundacji Kotkowo. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Agatą Kilon z Fundacji Kotkowo: