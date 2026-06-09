Jak sztuczna inteligencja zmienia pracę inżynierów? O tym rozmawiano na Politechnice Białostockiej

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na sposób projektowania, analizowania danych i zarządzania procesami w przemyśle. O tym, jak AI zmienia codzienną pracę współczesnych inżynierów, rozmawiano podczas seminarium zorganizowanego na Politechnice Białostockiej przez Koło Uczelniane SIMP we współpracy z firmą DPS Software.

Posłuchaj naszej realcji z seminarum:

Spotkanie zgromadziło studentów oraz osoby zainteresowane nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w projektowaniu inżynierskim. Podczas spotkania eksperci przedstawili praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w pracy konstruktorów i projektantów, a także zaprezentowali nowoczesne rozwiązania wspierające procesy projektowe.

Jednym z głównych punktów programu była prezentacja możliwości platformy 3DEXPERIENCE, wykorzystywanej do projektowania, współpracy zespołowej oraz zarządzania danymi produktowymi. Uczestnicy mogli poznać narzędzia pozwalające na efektywniejszą realizację projektów, automatyzację wybranych procesów oraz tworzenie cyfrowych bliźniaków produktów i instalacji.

– Sztuczna inteligencja już na stałe wpisała się w proces projektowania i będzie coraz mocniej wspierać pracę inżynierów. Nie należy się jej obawiać, lecz poznawać jej możliwości i wykorzystywać je w praktyce – podkreślał dr inż. Piotr Borkowski, koordynator seminarium.

O zastosowaniach AI w przemyśle mówił również Józef Skoworodko z DPS Software. Jak zaznaczył, współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po rozwiązania cyfrowe, które pomagają podejmować trafniejsze decyzje, skracać czas realizacji projektów i zwiększać konkurencyjność firm.

Seminarium było okazją do dyskusji o przyszłości zawodu inżyniera oraz o tym, jak nowe technologie będą kształtować rynek pracy w najbliższych latach. Uczestnicy mogli przekonać się, że sztuczna inteligencja nie zastępuje człowieka, ale staje się jego coraz bardziej zaawansowanym narzędziem pracy.

(pc)