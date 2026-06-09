W BTL odbył się spektakl „Fashion Beach”. Posłuchaj relacji

9 czerwca, 2026

Minionego piątkowego wieczoru, 6 maja, w Białostockim Teatrze Lalek zaprezentowano spektakl „Fashion Beach”. Po pokazie odbyło się spotkanie z artystami – reżyserem i tancerkami. Wydarzenia odbyły się w ramach 23. edycji festiwalu „Kalejdoskop”.

Na scenie wystąpiły: Agnieszka Brzezińska, Magdalena Wójcik, Sandra Zalas, Marta Pieczul, Anna Banasik i Dasha Abibok, które tańczyły – wedle scenografii Aleksandry Adamauy – do muzyki Jacka Jędraska.

Przeszło 45-minutowe przedstawienie stanowiło wielowymiarową opowieść o tożsamości, pięknie, społecznym oczekiwaniom i kobiecości we współczesnym świecie. Performance stał się szansą do refleksji nad tym, jak daleko może posunąć się kobieta, aby błyszczeć w najlepszym świetle.

Podsumowanie spektaklu i spotkania z artystkami przygotowaliśmy w formie relacji dźwiękowej. Posłuchajcie!

Relację przygotował Kamil Piłaszewicz