Joanna Nazarko i jej podróże z Erasmusem

9 czerwca, 2026

Joanna Nazarko fot. Paweł Cybulski Joanna Nazarko fot. Paweł Cybulski

Jak wygląda wyjazd pracowniczy w ramach programu Erasmus+? O swoich doświadczeniach opowiedziała w Radiu Akadera Joanna Nazarko, lektorka języka angielskiego ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

W tym roku odwiedziła Portugalię, gdzie przez tydzień uczestniczyła w International Staff Week na Politechnice w Porto. Podczas pobytu prowadziła zajęcia dla studentów kierunku związanego z turystyką i hotelarstwem, a także brała udział w spotkaniach poświęconych wykorzystaniu sztucznej inteligencji w edukacji.

Jak podkreśla Joanna Nazarko, Erasmus to znacznie więcej niż podróż. To przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń, poznawania nowych metod pracy oraz nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Nie zabrakło również czasu na odkrywanie uroków Porto, zwiedzanie słynnego stadionu Estádio do Dragão czy wizytę w malowniczej dolinie rzeki Duero.

– Erasmus to pewien stan umysłu. Największą wartością takich wyjazdów jest możliwość poznawania ludzi, kultur i sposobów pracy w innych krajach – mówiła na antenie Radia Akadera.

O swoich erasmusowych doświadczeniach, portugalskich inspiracjach i planach kolejnych zagranicznych wyjazdów Joanna Nazarko opowiadała w audycji „Podróże z Erasmusem”. Posłuchaj tutaj:

(pc)