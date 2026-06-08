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8 czerwca, 2026

Studenci z Polski i zza granicy zagrają o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej

Zakończył się turniej w piłkę nożną But Cup o puchar rektor Politechniki Białostockiej fot. Dariusz Piekut
Międzynarodowa rywalizacja, sportowe emocje i integracja studentów z różnych krajów – już 9 czerwca na boiskach Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 41 rozpocznie się IV Turniej Piłki Nożnej BUT CUP o Puchar Rektor PB.

 

Do walki o trofeum staną drużyny studentów z Polski i z zagranicy, a także reprezentacje pracowników uczelni. W ciągu dwóch dni rozegranych zostanie 15 meczów, które wyłonią najlepszy zespół tegorocznej edycji turnieju.

Spotkania eliminacyjne odbędą się we wtorek (9 czerwca) w godzinach 9:00–14:30. Wielki finał zaplanowano na środę, 10 czerwca, o godz. 11:30. Organizatorzy zapraszają wszystkich sympatyków sportu do kibicowania zawodnikom i wspólnego przeżywania piłkarskich emocji.

Turniej BUT CUP organizuje Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej w ramach projektu „Akcja-Integracja 2.0”, finansowanego z programu NAWA „Welcome to Poland”. Wydarzenie ma na celu integrację społeczności akademickiej oraz budowanie relacji między studentami z różnych krajów.

Zobacz jak wyglądał turniej rok temu: 

 
(pc)

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