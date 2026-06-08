Stworzyła projekt muralu, który ozdobi ulicę Sienkiewicza. Posłuchaj rozmowy z Martyną Stefańczuk i Magdaleną Toczydłowską

Już wkrótce jedna ze ścian w centrum Białegostoku zyska nowe oblicze. Przy ul. Sienkiewicza 53 powstanie mural promujący ideę bezpiecznego dzieciństwa. Jego autorką jest Martyna Stefańczuk, studentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, której projekt zwyciężył w konkursie miejskim.
Zwycięska koncepcja przedstawia chłopca otwierającego drzwi do kolorowego świata pełnego światła i możliwości. Jak podkreśla autorka, mural symbolizuje siłę, jaką dziecku dają wspierający dorośli. Jury doceniło nie tylko walory artystyczne projektu, ale także jego czytelny i uniwersalny przekaz.
Konkurs został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem KLANZA, Centrum Pomocy Dzieciom oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku. Zadaniem uczestników było stworzenie projektu, który w artystyczny sposób pokaże dzieciństwo jako przestrzeń wolną od przemocy i pełną wsparcia. Mural ozdobi fasadę przy ul. Sienkiewicza 53 jesienią tego roku.