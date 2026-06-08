Home Wiadomości Stworzyła projekt muralu, który ozdobi ulicę Sienkiewicza. Posłuchaj rozmowy z Martyną Stefańczuk i Magdaleną Toczydłowską

Wiadomości

8 czerwca, 2026

Stworzyła projekt muralu, który ozdobi ulicę Sienkiewicza. Posłuchaj rozmowy z Martyną Stefańczuk i Magdaleną Toczydłowską

dr Magdalena Toczydłowska i Martyna Stefańczuk dr Magdalena Toczydłowska i Martyna Stefańczuk fot. Paweł Cybulski
Już wkrótce jedna ze ścian w centrum Białegostoku zyska nowe oblicze. Przy ul. Sienkiewicza 53 powstanie mural promujący ideę bezpiecznego dzieciństwa. Jego autorką jest Martyna Stefańczuk, studentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, której projekt zwyciężył w konkursie miejskim.

 

O kulisach konkursu oraz zwycięskiej pracy w Radiu Akadera opowiadały autorka projektu Martyna Stefańczuk oraz dr Magdalena Toczydłowska, koordynatorka konkursu. Posłuchaj tutaj:

Zwycięska koncepcja przedstawia chłopca otwierającego drzwi do kolorowego świata pełnego światła i możliwości. Jak podkreśla autorka, mural symbolizuje siłę, jaką dziecku dają wspierający dorośli. Jury doceniło nie tylko walory artystyczne projektu, ale także jego czytelny i uniwersalny przekaz.

Konkurs został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem KLANZA, Centrum Pomocy Dzieciom oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku. Zadaniem uczestników było stworzenie projektu, który w artystyczny sposób pokaże dzieciństwo jako przestrzeń wolną od przemocy i pełną wsparcia. Mural ozdobi fasadę przy ul. Sienkiewicza 53 jesienią tego roku.

 

wizualizacja-projektu

Zdjęcie 1 z 4

(pc)

 

 

REKLAMA
Najnowsze wiadomości
Zakończył się turniej w piłkę nożną But Cup o puchar rektor Politechniki Białostockiej
Studenci z Polski i zza granic ... więcej
dr Magdalena Toczydłowska i Martyna Stefańczuk
Stworzyła projekt muralu, kt ... więcej
Nowości muzyczne #24/2026 ... więcej
Politechnika Białostocka będ ... więcej
PB Rover Team zdominował walk ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.