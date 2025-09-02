Home Wiadomości Studiuj w Białymstoku – kampania zachęca młodych do wyboru miasta akademickiego

Agnieszka Brulińska-Skarżyńska w studiu Radia Akadera podczas rozmowy o kampanii „Studiuj w Białymstoku” Fot. A. Jakuć
Białystok chce być postrzegany jako miasto młodych – bezpieczne, otwarte i pełne możliwości dla studentów. Podczas kampanii „Studiuj w Białymstoku, studiuj w Podlaskiem” miasto wraz z uczelniami i samorządem województwa intensywnie promuje swoją ofertę edukacyjną i jakość życia.

Tę kampanię miasto prowadzi już od ponad 10 lat, cały czas usilnie pracujemy nad nią. Przede wszystkim po to, żeby pokazać potencjał Białegostoku. Potencjał miasta jako miejsca przyjaznego do studiowania, a później także do życia – mówiła w audycji „Białystok – miasto młodych” Agnieszka Brulińska-Skarżyńska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Posłuchaj rozmowy o kampanii „Studiuj w Białymstoku” z Agnieszką Brulińską -Skarżyńską.

 

Miasto zielone, otwarte i bezpieczne

Przedstawicielka magistratu podkreślała, że nie wszyscy młodzi ludzie dostrzegają atuty Białegostoku, dlatego promocja miasta jest tak istotna. – Nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, dlatego wciąż nad tym pracujemy, żeby pokazać, że jesteśmy miejscem zielonym, bardzo otwartym, przyjaznym i – co ma znaczenie – bezpiecznym. Z uwagi na nasze położenie blisko wschodniej granicy, ten komunikat cały czas musi być przekazywany i artykułowany – zaznaczyła.

Balans między nauką a rozrywką

Miasto stara się odpowiadać na oczekiwania młodych. – Oczywiście, cały czas te trendy są analizowane i badane przez białostockie uczelnie. My proponujemy swoistego rodzaju balans – nie brakuje miejsc odpoczynku i rekreacji, ale też dobrej zabawy. Mocno inwestujemy w wydarzenia kulturalne, które integrują środowisko studentów, pozwalają im budować relacje i ciekawie spędzać czas – tłumaczyła Agnieszka Brulińska-Skarżyńska.

Nowa odsłona kampanii

W ostatnim roku specjalny zespół złożony z przedstawicieli uczelni i władz lokalnych opracował nowe narzędzia promocji. – Efektem kampanii jest stworzenie nowoczesnego modułowego stoiska wystawienniczego, które będzie jeździło na targi edukacyjne z przedstawicielami uczelni. Przygotowaliśmy też nowoczesny obrandowany autobus, który pojedzie w Polskę – do Gdańska, Warszawy, Łodzi i Katowic – na salony edukacyjne „Perspektywy”. Ten branding zawiera wszystkie elementy, które chcemy opowiedzieć o mieście: uśmiechnięty ratusz, widzimisia – studenta i żubra jako symbol Podlasia – opisywała.

Miasto prowadzi też aktywną promocję w internecie. – Mocno pracujemy w przestrzeni online, prowadząc profil „Studiuj w Białymstoku” w mediach społecznościowych i zachęcamy do jego obserwowania – dodała.

Wsparcie dla studentów na co dzień

Jak podkreśliła rozmówczyni, ważne jest także życie poza murami uczelni. – Staramy się zadbać o to, żeby miasto było dobrze skomunikowane. Mamy rozwiniętą infrastrukturę rowerową i budujemy ofertę kulturalną, starając się przyciągać artystów, którzy są obecnie na topie. Już 12–13 września w Białymstoku odbędzie się Festiwal Dla Ciebie z udziałem gwiazd i przestrzenią dla uczelni, które zaprezentują swoją ofertę – wyjaśniła.

Studenci – potencjał i przyszłość miasta

Dlaczego miastu tak bardzo zależy na studentach? – Przede wszystkim potrzebujemy na rynku pracy wykwalifikowanych osób. Nasze uczelnie przygotowują młodych do życia i pracy. Dlatego nie chcemy tej młodzieży odsyłać – chcemy ją zatrzymać u siebie, bo to olbrzymie dobro dla przyszłych pracodawców i dla całego Białegostoku – podsumowała Agnieszka Brulińska-Skarżyńska. (AJ)

