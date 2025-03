„Studiuj w Białymstoku, studiuj w Podlaskiem” – białostockie uczelnie łączą siły, aby zachęcać do studiowania w mieście

6 marca, 2025

Kampania internetowa oraz film promujące Białystok i województwo jako dynamiczne i nowoczesne centrum edukacyjne, Białostocka Karta Studenta, Studencki Październik w Białymstoku, Akademicka Linia Autobusowa, czy aplikacja mobilna 'Białystok w kieszeni’ – to kilka propozycji działań, które mają zachęcać młodych ludzi do podejmowania studiów w Białymstoku.

Władze trzech największych białostockich uczelni oraz władze miasta i regionu spotkały się rozpoczynając projekt „Studiuj w Białymstoku, studiuj w Podlaskiem”. Na pierwszym spotkaniu udało się wstępnie ustalić kilkanaście pomysłów. To też m.in. zespół, który zajmie się konkretnymi działaniami promującymi uczelnie, miasto i region.

– Te spotkanie miało charakter taki bardziej burzy mózgów, trochę wymiany doświadczeń, ale również takich konkretnych rozwiązań. To m.in. powołanie zespołu, który będzie pracował nad już wdrażaniem tych naszych propozycji. A propozycji mamy wiele, bo jest ich ponad 13. Koncentrują się one głównie w zakresie i promocji samego procesu studiowania, ale również pewnych benefitów dla samych kandydatów na studia, czy też dla samych studentów. Z takich konkretów to myślimy o Białostockiej Karcie Studenta, która by ewentualnie mogła posłużyć jako taka rabatowa karta do różnych instytucjach miejskich – mówi prof. Jacek Żmojda, prorektor ds. studiowania Politechniki Białostockiej.

W akcję „Studiuj w Białymstoku, studiuj w Podlaskiem” zaangażowana jest Politechniki Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (hk)

